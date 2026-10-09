Енчо Керязов: Спортната акробатика дава на децата много повече от възможността да станат шампиони

Спортната акробатика изгражда качества, които помагат на децата през целия им живот, независимо дали ще станат професионални състезатели. Това заяви министърът на младежта и спорта Енчо Керязов в Сливен, където присъства на откриването на международния турнир по спортна акробатика "Стефка Спасова".

Керязов поздрави организаторите и изтъкна значението на състезанията за привличането на повече деца към спорта. Той си припомни и собственото начало в акробатиката, поставено именно в залата, която днес приема турнира.

"Искам да поздравя Виолета Бинева за организацията, защото не знам дали всички си дават сметка колко е трудно да се организират подобен род състезания. Това дава възможност на много деца и младежи да открият спорта акробатика", заяви Керязов.

Министърът отбеляза напредъка на състезателите, които е наблюдавал по време на надпреварата, и им пожела здраве и успешна подготовка без контузии.

"Видях женската тройка и мъжката двойка, при които забелязвам огромен прогрес. Пожелавам им да продължават така и да нямат травми. Имат голям потенциал и се надявам да имат възможност да го развият", каза той.

За Керязов турнирът има и лично значение, тъй като именно в тази зала е участвал в първото си състезание по спортна акробатика. Споменът за напрежението и емоциите от онзи момент остава част от отношението му към спорта.

"Тук е било и моето първо състезание. Когато гледам тези деца, си спомням как съм стоял на същото място с влажни ръце, с пресъхнало гърло от напрежение и с емоцията, която спортната акробатика носи", сподели министърът.

По думите му спортът има стойност и за децата, които няма да достигнат до националния отбор или до шампионски титли, защото им помага да развият качества, които ще им бъдат полезни и извън спортната зала.

"Искам да пожелая на тези млади акробати да обичат спорта така, както аз съм го обичал. Моят път може да бъде пример колко далеч може да стигне една детска мечта", допълни Керязов.

В отговор на въпрос за изграждането на подходяща спортна зала в Сливен министърът посочи, че Министерството на младежта и спорта подкрепя общините, когато те разполагат с подходящ терен и изготвен проект.

"Не мога на този етап да отговоря еднозначно с "да" или "не". Ако общината има терен и проект, въпросът е свързан и с развитието на самия проект. По принцип е хубаво всеки град, в който се развива спортът, да разполага с подходяща спортна база", заяви той.

Изграждането на модерна спортна зала би създало условия Сливен да приема състезания от по-висок ранг. Според Керязов това би подпомогнало развитието на спортната акробатика и би допринесло за популяризирането на града като домакин на международни спортни прояви.

Международният турнир "Стефка Спасова" се организира за четвърта поредна година от сливенския клуб по акробатика "Стефан Данчев". В тазгодишното издание участват 360 състезатели от 23 клуба от България, Полша, Турция и Молдова.

Официалното откриване в спортна зала "Васил Левски" събра представители на местната власт, спортни деятели, треньори и почитатели на акробатиката. Финалите и награждаването на най-добрите състезатели са насрочени за неделя, 11 октомври.