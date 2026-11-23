Продължава издирването на избягалата лъвица в Истанбул при засилени мерки за сигурност, пише турският в. "Миллиет".

Вчера бе подаден сигнал, че в района Саръйер в Истанбул е забелязана лъвица.

В квартал Ускумрукьой са затворени някои пътища, а спасителните екипи са съсредоточили усилията си в гористата местност, където се предполага, че се намира животното.

Достъпът до Белградската гора (Belgrad Ormanı) е затворен.

В кметството на квартал Ускумрукьой е създаден кризисен щаб, откъдето се извършва координирана операция.

В акцията са мобилизирани екипи на жандармерията и районната общинска служба, екипи на АФАД (Агенцията за управление при бедствия и извънредни ситуации); Дирекцията за опазване на природата и националните паркове; Община Саръйер. Целта е лъвицата да бъде заловена жива.

Идирвателната операция е заснета и с дрон.

Кметът на район Саръйер Мустафа Октай Аксу посочи пред журналисти, че засега няма информация за това кой е собственикът на издирваната лъвица.

Той съобщи, че при извършеното с термални дронове претърсване на гориста местност с площ около 50 декара, не е била засечена никаква топлинна следа.

Аксу уточни, че последното място, на което е била забелязана лъвицата, не е имало пряка връзка с "горския коридор". За да продължи движението си към гората, животното е трябвало да премине през район с вили. Все още не е известно по какъв маршрут се е придвижило през нощта.

Кметът подчерта, че сигналите от гражданите могат да бъдат от изключително значение за издирването.

„Сигналите са много ценни за нас. Най-много се надявах да получим съобщение от рода на: „Преди малко оттук премина диво животно“. Тогава щяхме да съсредоточим усилията си върху това място. За съжаление, нямахме тази възможност“, заяви Аксу.

Той обърна внимание и на голямата площ на Белградската гора, която обхваща приблизително 54 квадратни километра. По думите му, когато е гладен, един лъв може да измине разстояние от 35–40 километра, което прави издирването изключително трудно.

Той посочи, че на разпространените в медиите видеозаписи се вижда как животното преминава край кокошки, без да им причинява вреда.

"В крайна сметка това е лъв и при всички положения представлява опасност. Към момента не знаем нищо със сигурност. Ние просто изпълняваме задълженията си и се опитваме да открием животното“, каза още кметът.