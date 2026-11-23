Глоба от 2000 евро и отнемане на шофьорската книжка за 60 дни предвижда гръцки законопроект за водачите на автомобили с нечетливи регистрационни номера. Сред останалите предложения са ограничения за управление на мощни автомобили от млади и неопитни шофьори и задължително видеозаснемане на практическите изпити, съобщава гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Проектът на Министерството на инфраструктурата и транспорта е представен за обществено обсъждане в събота. Санкцията за регистрационните номера ще може да се налага и когато само едната табела е нечетлива или не може да бъде разпозната от камерите за контрол, независимо от причината.

За да управляват автомобил с мощност над 340 конски сили, водачите ще трябва да са навършили 22 години и да имат книжка за съответната категория от поне три години. През първата година след получаването на книжка новите шофьори ще трябва да поставят отличителен знак на автомобила, който управляват. Практическите изпити ще се записват с 360-градусова камера.

За някои нарушения при паркиране проектът предвижда глобата да се увеличи от 30 на 60 евро, а отнемането на книжката за 10 дни да отпадне. Сред тях са паркирането върху разделителни острови и на места за зареждане на електромобили. Засега няма обявена дата за влизане в сила на мерките, ако бъдат одобрени.

Междувременно гръцки медии съобщиха, че вече се налагат санкции за неправомерно движение в лявата лента на магистралите. Водачите на леки автомобили и мотоциклети, които след изпреварване останат в лявата лента без основателна причина, могат да бъдат глобени със 150 евро и да останат без книжка за 20 дни. За водачите на камиони и автобуси санкциите са 350 евро и отнемане на книжката за 30 дни.