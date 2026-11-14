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Глоби за неправилно изхвърлени гуми: До 500 евро за граждани и 5000 евро за фирми

Глоби за неправилно изхвърлени гуми: До 500 евро за граждани и 5000 евро за фирми
стопадър/нова

Екоинспекцията в Монтана започна проверки на автосервизи и търговски обекти за спазване на изискванията за съхранение и предаване на стари автомобилни гуми

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Монтана започна проверки на автосервизи, пунктове за смяна на гуми и търговски обекти. Целта е да се установи дали се спазват законовите изисквания за съхранение, предаване и оползотворяване на излезлите от употреба автомобилни гуми, съобщава NOVA.

Проверките се провеждат в периода на подготовка на автомобилите за зимния сезон, когато все повече шофьори сменят летните си гуми. Част от старите гуми остават в сервизите, без собствениците им да проследяват какво се случва с тях впоследствие.

Директорът на РИОСВ - Монтана Светослав Илиев предупреди, че не всички автосервизи спазват изискванията за предаване на старите гуми на организации, които се занимават с тяхното събиране и оползотворяване.

"Не всички сервизи са със сключени договори за изземване, други нередности, които може да наблюдаваме, е, че всеки, който извършва смяна на гуми, е задължен по закон да следи за съхранение и оползотворяване на излезлите от употреба гуми, като ако не го прави, глобата за юридическите лица е до 5000 евро“, заяви Илиев.

Санкции са предвидени и за гражданите, които изхвърлят автомобилни гуми на нерегламентирани места.

При установено нарушение глобата за физически лица може да достигне 500 евро.

"Гражданите също не са защитени от закона, така че при всеки гражданин, който видим, че изхвърля нерегламентирано гуми и при подаден сигнал го грози глоба в размер до 500 евро и ние ще бъдем безкомпромисни“, предупреди директорът на екоинспекцията.

Управителят на сервиз за гуми в Монтана Боян Андреев обясни, че негодните за употреба гуми трябва да бъдат събирани и предавани за рециклиране.

"Гумите, които вече не са годни за употреба, се събират и се извозват в завод за рециклиране на гумите, където се разграждат самите гуми на съставните им части“, посочи той.

От РИОСВ - Монтана призовават автосервизите и търговските обекти да спазват установения ред за предаване на излезлите от употреба гуми и да не допускат нерегламентираното им натрупване.

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