Нойер се раздели с 14 години по-младата си съпруга

Вратарят на Байерн Мануел Нойер се е разделил със съпругата си Аника, която е с 14 години по-млада от него. Новината беше съобщена от няколко германски медии, сред които BILD, RTL и BUNTE. Според информациите краят на връзката им е настъпил още в началото на октомври.

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40-годишният Нойер и 26-годишната Аника бяха смятани за една от популярните двойки в германския спорт. Двамата бяха заедно от 2020 година, а през ноември 2023-а сключиха граждански брак край езерото Тегернзее. През юли 2025 година организираха и голямо сватбено тържество в Южен Тирол, на което присъстваха около 150 гости.

Раздялата идва изненадващо, особено предвид факта, че семейството наскоро се увеличи. В края на август 2026 година Аника е родила второто им дете - момче. Двамата имат и син Лука, който се появи на бял свят на 14 март 2024 година. Според публикациите в германската преса Нойер не е коментирал официално информацията за раздялата. Неговият медиен съветник е препратил запитванията към личния и семейния живот на футболиста. RTL също съобщава, че опитите им да получат коментар от вратаря са останали без отговор.

За легендарния германски страж това е втори неуспешен брак. Преди връзката си с Аника той беше женен за Нина Вайс. Двамата се ожениха през 2017 година, но се разделиха през 2020-а, когато стана публично известно, че бракът им е приключил.