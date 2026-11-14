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AfD издига издига бивш футболист за президент на Германия

AfD издига издига бивш футболист за президент на Германия

Томас Бертхолд е световен шампион с Бундестима от Мондиал 1990

Световният шампион с Германяи от 1990 година Томас Бертхолд ще се впусне в кандидат-президентска битка за нов държавен глава на страната, съобщава tagesschau.de. Бившият защитник ще бъде номиниран от най-голямата опозиционна партия в Бундестата Алтернатива за Германия (Afd).

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Въпреки това бившият защитник на Рома и Байерн няма шанс да спечели изборите, тъй като блокът CDU/CSU е номинирал председателката на баварския парламент Илзе Айгнер за своя съвместен кандидат. Тя се ползва и с подкрепата на Социалдемократическата партия на Германия и Зелените. Наследникът на настоящия федерален президент Франк-Валтер Щайнмайер ще бъде избран на 30 януари.

Томас Бертхолд е добре познато име в германския футбол. Роденият през 1964 г. защитник има 62 мача за националния отбор на Германия, с който печели световната титла на първенството в Италия през 1990 г. На клубно ниво той защитава цветовете на Айнтрахт Франкфурт, Байерн Мюнхен и Щутгарт, а кариерата му го отвежда и в италианския футбол, където играе за Рома и Верона.

След края на състезателната си кариера Бертхолд продължава да бъде активен във футболните среди, включително като спортен директор и телевизионен анализатор.

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