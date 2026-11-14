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Иван Шишков: Тол системата досега е направена да събира глоби и такси

Иван Шишков: Тол системата досега е направена да събира глоби и такси
Снимка: БТА

Опозицията се опитва да ни вкара в режим да се оправдаваме за грешките на предишните, каза той

"В момента тол системата досега е направена, за да събира глоби и такси. Тя има достатъчно данни, за да работи в синхрон дигитално". Това каза регионалният министър Иван Шишков пред БНТ по повод верижната катастрофа на АМ "Тракия", в която се удариха 86 автомобила на 10 ноември.

По думите му първоначалните данни са, че пътят е добър, че става дума за превишена скорост. "Коментира се спрял ли е тира (първоначалната катастрофа - б.р.). Обвиняват ни, че няма предупредителни системи, че има мъгла. Мъглата се вижда", каза министърът. 

Относно дигиталните табла на магистралите, които предупреждават шофьорите за препятствия по пътя, той разказа, че е имало договор и финансиране още през 2016-а година.

"Тези шест месеца, откакто сме на власт, опозицията се опитва да ни вкара в режим да се оправдаваме за грешките, които ни управляваха 15 години", каза той. 

"От 2016 г. има сключен договор и са осигурени пари за т.нар. интелигентни системи по пътищата. През 2018-а е започнала обществената поръчка, 2020 г. е финализиран договора. Очевидно продуктът, произлязал от договора, е бил некачествен. През април 2022 г. договорът е прекратен. Нас ни няма никъде, но опозицията атакува нас", каза Шишков.

"Прави се опит да ни бъде прехвърлена чужда вина и да влезем в оправдателен режим", повтори Шишков.

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