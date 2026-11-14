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Тир и бус са се ударили челно на пътя Монтана - Враца, има загинал

Тир и бус са се ударили челно на пътя Монтана - Враца, има загинал
Снимка: БНТ

Няма сцепление с асфалта, обясни Цветомир Цветанов

Катастрофа затвори за часове тази нощ движението по главния път от Монтана за Враца. Тежкият инцидент е станал около полунощ. Има загинал. Друг пострадал в инцидента е настанен в болница, съобщи БНТ.

Ударили са се насрещно движещи се тир и бус. Според очевидци, катастрофата е станала след спукване на задна гума на камиона. Ремаркето се отклонило и навлязло в насрещното движение. Стотици шофьори останаха на пътя през цялата нощ в изчакване да бъде отворено движението. Някои от тях сигнализираха за лошо сцепление на пътя между Видин и Монтана. По думите им, камиони с нови гуми са буксували при изкачванията на отсечките. Движението в района беше възстановено преди около два часа.

Катастрофата стана около полунощ. Ние сме от Турция и пътувахме в група от няколко буса. Докато се движехме по пътя, малко след Монтана, в лентата за насрещно движещите се имаше камион с ремарке. Тогава една от задните му гуми се спука и ремаркето се отклони и препречи пътното платно. И тогава се случи катастрофата. Пострадаха двама наши колеги. Единият за съжаление почина, още докато се опитвахме да им помогнем в първите минути. Другият беше откаран в болница и е под лекарско наблюдение, но не знаем повече за състоянието му", обясни Мурат, който е шофьор от Турция.

С нови гуми, гуми горе-долу на 10-20 000 км и няма сцепление с асфалта. Самата гума няма сцепление с асфалта. Буксува на място. Тонажът ми е 23 тона, няма 25 тона натоварен и няма сцепление с асфалта”, каза Цветомир Цветанов.

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