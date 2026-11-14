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Куба се подготвя за възможна военна атака от страна на САЩ

Куба се подготвя за възможна военна атака от страна на САЩ
Снимка: БТА

Искам да приключа с Куба, преди да си тръгна, каза Тръмп на въпрос на радиоводещия Хю Хюит

Куба се подготвя за възможна военна атака от страна на Съединените щати, заяви президентът Мигел Диас-Канел след изказвания на президента на САЩ Доналд Тръмп, възприети от мнозина като заплаха, предаде ДПА.

"Ние сме решени да отблъснем всеки опит за чуждестранна военна агресия срещу нашата страна", заяви Диас-Канел.

Той подчерта, че Куба е миролюбива държава и не представлява заплаха за националната сигурност на САЩ.

По-рано Тръмп отговори на въпрос на радиоводещия Хю Хюит дали би обмислил военна намеса за "освобождаване" на Куба с "Искам да приключа с Куба, преди да си тръгна".

"Следим ситуацията много внимателно. Страната е в много лошо състояние. На практика е провалено място, провалена държава, както искате я наречете", добави Тръмп.

Президентският мандат на Тръмп изтича през януари 2029 г.

Диас-Канел разкритикува многократните изявления на американски политици относно възможни военни действия срещу Куба, без да споменава Тръмп по име.

Кубинският лидер направи изказването по време на прояви за Националния ден на отбраната в Бойерос, в присъствието на висши военни, членове на Комунистическата партия и местни представители на властта.

Куба редовно организира военни учения и координационни срещи в областта на отбраната след американската военна операция във Венецуела през януари, при която президентът Николас Мадуро беше задържан и отведен в САЩ.

Военнослужещи също така обучават цивилни граждани на основни военни умения като част от кубинската отбранителна стратегия "Война на целия народ".

Тръмп нееднократно е повдигал въпроса за възможна американска военна намеса в Куба. През октомври, преди междинните избори в САЩ, той предположи, че американски военни кораби, завръщащи се от войната с Иран, могат да бъдат изпратени край бреговете на Куба и да останат там. Според него тогава кубинското ръководство би капитулирало.

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