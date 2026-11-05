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САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба

САЩ подготвят санкции срещу електрониката, промишлеността и морския сектор на Куба
Снимка: AP/БТА

Вашингтон обяви мерки срещу лица и компании, свързани с Куба, включително мрежа за превоз на петрол, държавни предприятия и китайски доставчици на кубинските въоръжени сили

Съединените щати предприеха действия, които отварят възможност за налагане на санкции срещу ключови сектори на кубинската икономика, сред които електрониката, промишленото производство, морската индустрия и технологиите, предаде Ройтерс.

Стъпките бяха обявени паралелно с въвеждането на нови санкции срещу физически и юридически лица, свързани с Куба. Мерките обхващат мрежа за транспортиране на суров петрол, държавни предприятия и базирани в Китай доставчици, които снабдяват кубинските въоръжени сили, съобщи американският държавен секретар Марко Рубио.

В изявление Рубио заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп няма да остане безучастна към действията на кубинските власти и начина, по който се разпределят ресурсите в страната.

"Администрацията на Тръмп няма да стои безучастно, докато кубинският режим насочва ресурсите на острова към военния си елит, докато приближени до властта лица и членовете на техните семейства извличат печалби чрез непрозрачни офшорни мрежи и докато Куба продължава да служи като плацдарм за глобална коалиция от враждебни на САЩ сили, които отправят заплахи, извършват шпионаж и подготвят действия срещу Съединените щати и техните интереси", заяви Рубио.

Вашингтон обосновава действията си с твърдения за облагодетелстване на военния елит и приближени до властта лица, както и с опасения за ролята на Куба в дейността на сили, определяни от САЩ като враждебни.

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