Сираков: Щастлив съм заради привържениците, реално е да продължим

Президентът на Левски със съвещателен глас Наско Сираков беше много доволен от победата с 1:0 над Ягелония Бялисток в Лига Европа. Той заяви, че е реално отборът да продължи напред в турнира.

"Щастлив съм най-вече заради привържениците на Левски. Отборът им донесе доста щастливи моменти през последната година. Дано да продължаваме по същия начин", каза Сираков.

"Левски играе добър футбол. Днес не бяхме толкова добри, колкото можем. В Европа няма лесни мачове. Реално е да продължим напред. Може и една точка да ни стигне. Да мислим за мача в неделя, останалите мачове за далеч. Поздравявам Стоянчов", добави той.