Юноша поведе Левски към нова незабравима европейска вечер

Левски победи с 1:0 Ягелония Бялисток на "Васил Левски". Двубоят беше от 4-ия кръг на основната фаза на Лига Европа. Големият герой за "сините" беше юношата Стивън Стоянчов, който вкара единственото попадение в срещата в 83-ата минута.

Двата отбора изиграха интересен мач, в който основно се надлъгваха. Шампионите успяха да стигнат до успеха с гол от статично положение. Столичани понесоха и тежък удар, след като Сержиньо беше заменен принудително на полувремето.

Това беше втора поредна победа за Левски в Лига Европа. Отборът събра 7 точки и заема 10-о място преди изиграването на късните мачове от турнира. Ягелония остава на 28-а позиция с три точки.

В началните минути гостите на два пъти обстрелваха вратата на Светослав Вуцов. В 4-ата минута Ник Прелец не намери очертанията на вратата, а малко след това същото стори и Хесус Имас.

В 7-ата минута Кайетан Шмит беше оставен непокрит в наказателното поле. Той потърси далечния ъгъл, но Светослав Вуцов с бляскава намеса спаси. Първата по-сериозна атака на Левски дойде в 12-ата минута. Сержиньо напредна и подаде към Рейналдо отляво в наказателното поле. Бразилецът опита удар, който беше блокиран и се стигна до корнер.

В 23-ата минута Евертон Бала получи отляво в наказателното поле. Бразилецът успя да се освободи и да отправи удар към далечния ъгъл, но прати топката покрай вратата. Две минути след това гостите сбъркаха в своята половина. Сержиньо овладя и отправи силен удар, с който затрудни Славомир Абрамович, но вратарят се справи и улови.

Левски продължи да играе по-смело и с висока преса. Рейналдо отне топката, напредна и подаде към Евертон Бала. Бразилецът отправи два последователни удара, които бяха блокирани. В 33-ата минута Мазир Сула и Алдаир разиграха отдясно. Португалецът центрира към Евертон Бала, който отправи удар, но над вратата.

В 41-ата минута Жереми Агбонифо получи отлично подаване отдясно. Шведът навлезе в наказателното поле, но отправи слаб удар, с който не затрудни вратаря на Левски. Малко след това пред Рейналдо се откри добра възможност, но и той не нанесе хубав удар и Абрамович спаси.

В края на първата част Сержиньо получи разтежение и напусна терена, а на негово място се появи Армстронг Око-Флекс.

Левски започна по-добре втората част. В 56-ата минута "сините" пропуснаха добра възможност. Мазир Сула с отличен пас изведе Рейналдо отляво. Бразилецът напредна и опита да намери Евертон Бала, но неговият съотборник не се ориентира добре и Юки Кобаяши изчисти. След час игра Евертон Бала от трудна позиция отправи удар след центриране на Алдаир, но прати топката високо над вратата.

Две минути след това Бала шутира от границата на наказателното поле, но не затрудно Абрамович. Малко след това капитанът на Ягелония Тарас Романчук повали съдията Енеа Йорги, поради което албанецът трябваше да получи медицинска помощ.

Четвърт час преди края на мача Ягелония пропусна отлична възможност да поведе. Усман Соу проби отдясно и потърси далечния ъгъл, като топката премина много опасно покрай вратата. В 79-ата минута слаб удар с глава на Стивън Стоянчов не затрудни стража на гостите.

Левски поведе в 83-ата минута. Давид Кусо центрира от корнер, а Стивън Стоянчов се пребори за позиция и с прецизен удар с глава в левия ъгъл вкара за 1:0.

До края на двубоя "сините" задържаха аванса си и стигнаха до втора поредна победа и трети мач без поражение в Лига Европа. Следващият мач на отбора на Хулио Веласкес е срещу ЦСКА в неделя.

Левски - Ягелония 1:0

1:0 Стивън Стоянчов (83)

Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров /к/, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 19. Мехди Мубарик, 8. Марко Груич, 35. Сержиньо (46 - 11. Армстронг Око-Флекс), 22. Мазир Сула (63 - 28. Стивън Стоянчов), 17. Евертон Бала (75 - 27. Давид Кусо), 7. Рейналдо (90 - 18. Гашпер Търдин)

Треньор: Хулио Веласкес

Ягелония: 50. Славомир Абрамович, 27. Родриго Консейсао, 3. Душан Стойнович (46 - 4. Юки Кобаяши), 44. Апостолос Константопулос, 23. Гийерме Монтоя, 6. Тарас Романчук, 19. Андерс Клинге (77 - 85. Ерик Козловски), 11. Хесус Имас (87 - 72. Камил Йозяк), 10. Жереми Агбонифо (46 - 30. Усман Соу), 7. Кайетан Шмит (70 - 32. Александър Чиркович), 99. Ник Прелец

Треньор: Адриан Шимиенец

Ж.к.: Евертон Бала, Стивън Стоянчов (Левски); Гийерме Монтоя, Тарас Романчук, Хесус Имас (Ягелония)

Съдия: Енеа Йорги, Албания

Стадион: "Васил Левски", София