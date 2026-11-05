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Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Удар за Левски! Ключов футболист се контузи
Facebook/ PFC Levski

Сержиньо напусна принудително мача с Ягелония

Левски понесе сериозен удар по време на мача с Ягелония Бялисток от основната фаза на Лига Европа. В края на първата част един от най-важните футболисти на Хулио Веласкес Сержиньо получи контузия. 

Португалецът е с разтежение, което наложи да бъде заменен принудително на почивката на двубоя. 

Травмата на Сержиньо идва дни преди дербито срещу ЦСКА. Много е вероятно халфът да не може да вземе участие в двубоя с "червените". 

С контузии в Левски са още Асен Митков и Радослав Кирилов. 

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