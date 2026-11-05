Удар за Левски! Ключов футболист се контузи

Левски понесе сериозен удар по време на мача с Ягелония Бялисток от основната фаза на Лига Европа. В края на първата част един от най-важните футболисти на Хулио Веласкес Сержиньо получи контузия.

Португалецът е с разтежение, което наложи да бъде заменен принудително на почивката на двубоя.

Травмата на Сержиньо идва дни преди дербито срещу ЦСКА. Много е вероятно халфът да не може да вземе участие в двубоя с "червените".

С контузии в Левски са още Асен Митков и Радослав Кирилов.