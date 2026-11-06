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ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна

ЕС и НАТО: Предстои още много работа за постигането на траен мир в Украйна
АР/БТА

Новият кръг от преговори между Москва и Киев е насрочен за 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства

Европейският съюз и НАТО предупредиха, че постигането на справедлив и траен мир в Украйна ще изисква още значителни усилия, съобщава Франс прес (АФП).

„Всички искаме скоро да бъде постигнато мирно споразумение, но предстои още много работа, за да се стигне дотам“, заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо преди планираните за следващата седмица преговори между Русия и Украйна в Абу Даби с посредничеството на САЩ.

В Брюксел вчера се проведоха разговори с участието на представители на НАТО, САЩ, Украйна, европейски държави и Европейския съюз. По думите на говорителката на НАТО Алисън Харт срещата е била насочена към намирането на справедлив и устойчив изход от войната.

Новият кръг от преговори между Москва и Киев е насрочен за 10 и 11 ноември в столицата на Обединените арабски емирства. САЩ ще посредничат в опита за намиране на решение на конфликта.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви, че очаква сключването на „много голяма“ сделка с Русия по въпроса за Украйна, която според него може да има отражение върху цяла Европа.

От Европейската комисия подчертаха, че решенията, свързани със сигурността на Европейския съюз, трябва да бъдат вземани от самия съюз.

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър представи в социалната мрежа Екс идеята за изграждане на по-широка европейска архитектура за сигурност, която да създаде условия за дългосрочна стабилност. Понятието от години присъства в политическата реторика на Кремъл.

Къшнър обаче увери, че НАТО ще продължи да бъде основата на колективната отбрана в Европа. По думите му инициативата на американския президент ще стъпва върху вече съществуващите институции и международни ангажименти.

„Целта ни е да създадем конкретни механизми, които да отговорят на опасенията за сигурността на всички страни, да ограничат риска от бъдещи конфликти и да осигурят по-стабилна и предвидима среда за сигурност“, посочи Къшнър.

 
 
 

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