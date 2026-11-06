Японска компания "назначи" две кози: Ето каква е работата им

Японската железопътна компания East Japan Railway (JR East) намери необичаен и екологичен начин да се справи с обрасъл терен в центъра на Токио - като "наеме" две кози, които да изяждат тревата. Животните вече привличат вниманието на минувачите и се превърнаха в звезди в социалните мрежи, съобщава АФП.

Новите "служители" са едногодишният козел Наги и двугодишната коза Поке. Двете животни са настанени временно в празен парцел с площ от около 900 квадратни метра, разположен близо до гара Йоцуя в токийския район Шинджуку.

Задачата им е да поддържат растителността, като пасат тревата и плевелите, без да се налага използването на машини или химически препарати.

Експериментът е започнал на 9 октомври и се очаква да продължи приблизително до декември. От железопътната компания уточняват, че работата на козите ще приключи, когато растителността в определения участък бъде изядена.

JR East представя инициативата като екологична алтернатива на традиционните методи за поддръжка на зелени площи.

Според компанията използването на животни вместо косачки и хербициди позволява постоянен контрол върху плевелите и същевременно намалява въздействието върху околната среда.

Наги и Поке обаче не се ограничават само до задълженията си по поддръжката на терена. Двете кози бързо се превърнаха в местна атракция, като ученици и служители от близките сгради посещават мястото, за да ги наблюдават и снимат.

Снимки и видеоклипове с животните се разпространяват и в японските социални мрежи, където необичайната инициатива предизвиква интерес.

От JR East посочват, че подобни експерименти с кози са провеждани и на други места. Това обаче е първият подобен проект на компанията в рамките на кръговата железопътна линия Яманоте, която обслужва едни от най-оживените райони на японската столица.

Използването на животни за поддържане на зелени площи не е нова практика. През 2016 г. около десет овце са били използвани за почистване на растителността край главния околовръстен път на Париж.

Тогава инициативата предизвиква и критики от граждани и организации за защита на животните заради опасения, свързани със замърсения въздух в района.

В Токио експериментът продължава, а Наги и Поке съчетават поддръжката на зелената площ с неочакваната си популярност сред местните жители.