Португалия ще почете по някакъв начин Роналдо

Португалия ще почете по някакъв начин оттеглилия се от националния отбор Кристиано Роналдо, но за момента не се знае как. Но първите индикации са, че ден след като селекционерът Жорже Жезуш обяви първия си състав извън „ерата Роналдо“, федерацията обмисля няколко възможности.

Мегазвездата, който в момента играе в първенството на Саудитска Арабия, имаше доста тежки отношения с Жерже Жезуш, като вчера стана ясно и оттеглянето на нападателя от представителния тим на страната след 234 участия и 146 гола.

Президентът на Португалската футболна федерация Педро Проенса обеща да отдаде дължимото на приноса на Роналдо, макар все още да не е ясно дали нападателят ще се съгласи на прощално участие. Самият Проенса не влезе в детайли и изглеждаше, че дори и той не е наясно как точно ще бъде уважено направеното от вече 41-годишния футболист, без съмнение най-успешен в цялата история на този спорт в страната.

„Никакъв жест на признателност не би бил достатъчен, за да му благодарим за всичко, което е направил за португалския футбол и за Португалия“, заяви Проенса преди обявяването на състава.

„Ще направим всичко възможно, за да уважим наследството, което ни оставя. Всичко, което е постигнал, заслужава да бъде почетено и отбелязано“.

За ноемврийските мачове от Лигата на нациите срещу Уелс и Дания, Жезуш повика седем нови играчи, включително петима от отбора до 21 години, но отсъствието на Роналдо бе основната тема на обсъждане по време на пресконференциите, които федерацията организира.

В края на септември, преди мач от Лигата на нациите срещу Дания, нападателят напусна лагера на националния отбор без разрешение и повече не се завърна. По-късно той посочи като причина за напускането си неизпълнени обещания от страна на Жезуш.

На срещата си на стадиона, Жезуш видимо се раздразни от настоятелните въпроси на журналистите относно спора, като неколкократно подчерта, че иска да обсъжда избора си на играчи, а не темата за Роналдо. След което повтори това, което каза и преди месец.

„Всичките ми решения бяха взети с мисъл за отбора. Като треньор винаги съм защитавал това, което е най-добро за тима. Напълно съм спокоен относно решението си“, заяви Жезуш, уверявайки, че няма никакви лоши чувства към мегазвездата. И също така допълни, че до вчерашното отказване, Кристиано Роналдо е бил в плановете му и за ноемврийските мачове.

„Разбрах за решението му, когато и всички останали – от медиите. До тогава не знаех нищо. Играеше, вкарваше голове и беше в плановете ми“, каза още селекционерът.

Жезуш добави, че след това не е контактувал с Роналдо. Междувременно Проенса заяви, че той, Жезуш и всички във федерацията уважават решението на Роналдо, като отдадоха дължимото на лидерските му качества и влиянието му върху поколения португалски футболисти.