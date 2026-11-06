Капитанът на Левски и защитник на ЦСКА в отбора на кръга в Европа

Капитанът на Левски Кристиан Димитров и защитникът на ЦСКА Диниш Алмейда са в отбора на кръга съответно в Лига Европа и Лига на конференциите, според Sofascore.

Димитров изигра много солиден мач при победата на "сините" с 1:0 над Ягелония Бялисток на "Васил Левски". Защитникът получава оценка 8.2 от платформата.

Алмейда вкара гол при поражението с 1:2 от Панатинайкос. Португалецът е с оценка от 8.6, въпреки поражението на своя отбор.

Димитров и Алмейда ще се изправят един срещу друг в неделя, когато Левски играе срещу ЦСКА на "Васил Левски".