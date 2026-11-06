ДБ оспори обявения дефицит в Бюджет 2027 и поиска проектът да бъде преработен

От „Демократична България“ оспориха обявения от правителството размер на бюджетния дефицит за 2027 г. и призоваха кабинета да преработи проекта. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев коментира параметрите пред журналисти в парламента след представянето на бюджета.

„Беше ни представен бюджетен дефицит от 3,5%. Истинският бюджетен дефицит ще бъде 4,2%“, заяви Мирчев. Той обвини финансовия министър Гълъб Донев, че е подвел обществото за размера на дефицита, и разкритикува предвидените според него 9 млрд. евро нов дълг.

Депутатът Мартин Димитров също посочи, че в бюджетния план е записан дефицит от 4,2%. Той определи проекта като „бюджет на много тежка зима – зима на излъганите надежди“. Според него заложените мерки за ограничаване на разходите са недостатъчни, а бюджетът ще засили натиска върху цените.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че ДБ отново ще внесе предложенията си за намаляване на разходите. Според него кабинетът е възприел част от идеите на опозицията, сред които промени в ТЕЛК, освобождаване на служители на МВР, които получават пенсия, и плащане на осигуровки от държавните служители. Божанов изрази съмнение как ще бъдат приложени тези мерки и заяви, че очаква да види пълния текст на проекта.

Спорът за втория пенсионен стълб

Мирчев обвини и премиера Румен Радев, че е подвел обществото за кореспонденцията с Европейската комисия. Според депутата в документ от Брюксел е обсъждано прехвърляне на част от осигурителната вноска от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт.

На въпрос откъде е получил документа Мирчев отговори, че той е предоставен от хора в Брюксел, които са загрижени за българския бюджет. Той отхвърли предположението, че документът е дошъл от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов или от еврокомисаря Екатерина Захариева. Управляващите заявиха по-рано, че подобно предложение не фигурира в бюджетния план, изпратен до Европейската комисия.