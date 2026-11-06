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Цончо Ганев: Бюджет 2027 залага трайно обедняване

Цончо Ганев: Бюджет 2027 залага трайно обедняване

Депутатът от „Възраждане“ разкритикува липсата на мерки срещу поскъпването и прогнозата за ръст на държавния дълг

Проектобюджетът за 2027 г. не предлага мерки срещу поскъпването и не предвижда достатъчна подкрепа за семейния бизнес и малките и средните предприятия. Това заяви пред журналисти Цончо Ганев от „Възраждане“, цитиран от „24 часа“.

„Този бюджет предлага по много от същото и по-точно трайно обедняване на българския народ“, каза Ганев.

Той разкритикува заложеното увеличение на заплатите в бюджетната сфера с 5%. Според него то няма да компенсира поскъпването и покупателната способност ще намалее. Ганев оспори официалните данни за инфлацията и заяви, че по негова оценка тя е двуцифрена.

Депутатът се позова и на прогноза, според която държавният дълг ще достигне 47,1 млрд. евро, или около 33% от БВП, в края на 2027 г. По думите му това показва, че държавата харчи над възможностите си.

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