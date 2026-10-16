Новини
Търси
Подкаст
Политика

Костадин Костадинов обясни защо „Възраждане“ е против покупката на нови зенитно-ракетни комплекси

Костадин Костадинов обясни защо „Възраждане“ е против покупката на нови зенитно-ракетни комплекси

България трябва да насочи повече средства към разработването на собствени отбранителни технологии, смята той

България трябва да насочи повече средства към разработването на собствени отбранителни технологии, вместо да разчита основно на закупуването на чуждестранно въоръжение. Тази позиция защити лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в ефира на bTV, като обясни защо партията му не подкрепя придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси.

Според него доставката на подобни системи може да отнеме около три години, през които технологиите да загубят част от актуалността си. Затова той настоява държавата да инвестира в български компании от отбранителния сектор, което според него би стимулирало родното производство и би ограничило зависимостта от външни доставчици.

Защитата от дронове трябва да бъде приоритет

Костадинов обърна специално внимание на необходимостта от развитие на системи за противодействие на безпилотни летателни апарати.

По думите му радиоелектронната борба е важен инструмент за неутрализиране на подобни заплахи, а придобиването на зенитно-ракетни комплекси не е достатъчно за осигуряване на ефективна защита срещу дронове.

Позицията му идва на фона на решението на правителството да одобри закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекса по европейския механизъм SAFE.

Костадинов коментира и сигурността в Черно море

Лидерът на „Възраждане“ изрази резерви към идеята за въвеждане на мораториум върху военните действия в Черно море.

Той постави под въпрос обстоятелствата около нападенията срещу плавателни съдове в региона, като направи исторически паралел с провокацията в Глайвиц от 1939 г., използвана от нацистка Германия като оправдание за нападението над Полша.

Прогноза за президентския вот

В разговора беше засегната и темата за предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Костадинов, който участва в надпреварата като кандидат на „Възраждане“, изрази увереност, че ще достигне до втория тур.

Според прогнозата му на балотажа един срещу друг ще се изправят той и Петър Волгин.

Още по темата

Парламентът отхвърли промените на "Възраждане" в Закона за киберсигурността

Парламентът отхвърли промените на "Възраждане" в Закона за киберсигурността

Костадинов не изключва застрахователни измами с корабите, ударени край България

Костадинов не изключва застрахователни измами с корабите, ударени край България

Георги Костадинов: Левски ще изглежда по-добре след паузата

Георги Костадинов: Левски ще изглежда по-добре след паузата

Костадин Костадинов: 16 700 души избраха двойката Костадинов - Волгин

Костадин Костадинов: 16 700 души избраха двойката Костадинов - Волгин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Шишков за "Баба Алино": Кметът на Варна да уволни главния архитект, има достатъчно доказателства

Шишков за "Баба Алино": Кметът на Варна да уволни главния архитект, има достатъчно доказателства

Министър Шишков: Васил Терзиев отсъства от срещите за строежа на Околовръстното шосе

Министър Шишков: Васил Терзиев отсъства от срещите за строежа на Околовръстното шосе

Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

Илияна Йотова: Войната вече не е само между Русия и Украйна, тя засяга всички страни в Черноморския басейн

Най-важното от България на 15.10.2026 г.

Най-важното от България на 15.10.2026 г.

Водещи

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

Спортният директор на ЦСКА: На 100% имаше дузпа за нас

  • Преди 10 минути
Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

Белият дом е наредил ограничаване на сателитната услуга Starshield за армията на Украйна

  • Преди 17 минути
ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

ChatGPT като съдия в любовта: защо съветите на ИИ могат да навредят на отношенията

  • Преди 19 минути
Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Започна срещата между синдикатите и финансовия министър за увеличението на доходите

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

Разбиха нарколаборатория при мащабна полицейска акция в Бургас, има петима задържани

  • Преди 22 минути
Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Димитър Стоянов към военните авиатори: Продължавайте да бъдете първи сред равни

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Българи пътуват до Гърция за имунизация заради недостига на противогрипни ваксини

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

Фенове на Левски се биха по улиците на Нидерландия, има ранен полицай

  • Преди 28 минути
„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

„Магистралата се превърна в река“: Българин разказа за водния ад в Истанбул

  • Преди 32 минути
Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

Топло време с температури до 25 градуса се очаква в България, валежите ще са оскъдни

  • Преди 32 минути
Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Ген. Николай Русев: Завършването на симулатора на F-16 е критичен приоритет

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

Над 34 хил. повиквания са регистрирани на телефон 112 за седмица

  • Преди 38 минути
Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

Мишка прекъсна брифинга на треньора на НЕК Наймеген след мача с Левски

  • Преди 39 минути
Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

  • Преди 45 минути
Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

Подновяват опитите за изтегляне на ударения от дронове кораб „Челси 3“ към Бургас

  • Преди 49 минути