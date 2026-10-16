Костадин Костадинов обясни защо „Възраждане“ е против покупката на нови зенитно-ракетни комплекси

България трябва да насочи повече средства към разработването на собствени отбранителни технологии, вместо да разчита основно на закупуването на чуждестранно въоръжение. Тази позиция защити лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в ефира на bTV, като обясни защо партията му не подкрепя придобиването на нови зенитно-ракетни комплекси.

Според него доставката на подобни системи може да отнеме около три години, през които технологиите да загубят част от актуалността си. Затова той настоява държавата да инвестира в български компании от отбранителния сектор, което според него би стимулирало родното производство и би ограничило зависимостта от външни доставчици.

Защитата от дронове трябва да бъде приоритет

Костадинов обърна специално внимание на необходимостта от развитие на системи за противодействие на безпилотни летателни апарати.

По думите му радиоелектронната борба е важен инструмент за неутрализиране на подобни заплахи, а придобиването на зенитно-ракетни комплекси не е достатъчно за осигуряване на ефективна защита срещу дронове.

Позицията му идва на фона на решението на правителството да одобри закупуването на още пет зенитно-ракетни комплекса по европейския механизъм SAFE.

Костадинов коментира и сигурността в Черно море

Лидерът на „Възраждане“ изрази резерви към идеята за въвеждане на мораториум върху военните действия в Черно море.

Той постави под въпрос обстоятелствата около нападенията срещу плавателни съдове в региона, като направи исторически паралел с провокацията в Глайвиц от 1939 г., използвана от нацистка Германия като оправдание за нападението над Полша.

Прогноза за президентския вот

В разговора беше засегната и темата за предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Костадинов, който участва в надпреварата като кандидат на „Възраждане“, изрази увереност, че ще достигне до втория тур.

Според прогнозата му на балотажа един срещу друг ще се изправят той и Петър Волгин.