Мицкоски ще постави случая "Ива Михайлова" пред НАТО и ЕС и обвини България, че укрива осъдени

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че правителството му ще повдигне случая с Ива Михайлова на срещи в НАТО и Европейския съюз. В интервю за телевизия ТВ 21 той обвини България, която е съюзник на Северна Македония в НАТО, че "се е превърнала в убежище за осъдени престъпници".

Мицкоски засегна и случая с бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, който живее в България и има присъда в Северна Македония. Той изрази опасения, че хора с присъди в страната могат да се установяват в България, като използват български паспорти.

"Не бих искал да вярвам, че настоящото политическо ръководство на източната ни съседка ще бъде алиби за осъдени престъпници от Северна Македония, да вадят български паспорти и да бягат, и да търсят убежище там", заяви Мицкоски.

Той настоя, че Ива Михайлова, срещу която в Северна Македония се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, и адвокатът ѝ Николай Димитров не са преминали законно границата с България. За адвоката премиерът каза, че "има проблематично минало”.

Мицкоски повтори и обвиненията си към опозицията в Северна Македония и към "определени български проправителствени медии”. Според него твърденията, че напускането на страната от страна на Михайлова е било "договорено под масата с България", са част от обща линия, целяща "да бъде нанесена политическа щета" на правителството и по-конкретно на ВМРО-ДПМНЕ.

По думите на Мицкоски, наличието на международна заповед за арест срещу Ива Михайлова и по-стара заповед за баща ѝ поставя въпроса за предаването им на Северна Македония.

"Добре, ако е било договорено, сега има международна заповед за арест (на Ива Михайлова и по-стара за баща ѝ), моля, предайте ги. Ако не ги предадат, това означава, че тезата им не е вярна. Това означава, че тя Ива Михайлова е била незаконно отведена в България", каза Мицкоски.

Той изрази убеждение, че в България има сили, които искат да създават напрежение между двете държави. В отговор на въпрос дали казусът може допълнително да влоши отношенията между София и Скопие, премиерът заяви, че правителството му няма да реагира емоционално.

"Това правителство непрекъснато е обект на провокации, но грешно ни преценяват. Те очакват от нас емоционална реакция. България би била най-щастлива ние да напуснем процеса на разговори. Напротив, ние трябва да реагираме така, както го правим, с хладен ум, и упорито ги призоваваме да седнем на масата и да разговаряме за решение на проблемите, които имаме”, заяви Мицкоски.

Относно възможността за споразумение със София северномакедонският премиер посочи, че то е постижимо при наличие на партньорство и готовност за диалог. Той обаче предупреди, че преговори няма да има, ако Северна Македония продължи да възприема отношенията като неравнопоставени.

"Ако нямаме партньорство, тоест ако продължат с булинга и с позицията "ние сме вътре (в ЕС), вие сте навън", тогава няма да има споразумение. Искаме най-накрая да започнем този процес (на преговори с ЕС), но не на всяка цена и няма да се впускаме в този процес с главата напред", каза Мицкоски.