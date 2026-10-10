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Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

Мицкоски: Диалогът с България продължава, но пробив засега няма

„Нека оставим процеса да се развива по естествения си път. Всичко, което обществото трябва да знае, ще стане известно с времето“, каза той в отговор на журналистически въпроси

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че диалогът с България за преодоляване на пречките пред европейската интеграция на страната продължава, но засега няма постигнато решение по спорните въпроси. По думите му международните партньори са запознати с разговорите, а обществеността ще бъде информирана при напредък.

„Нека оставим процеса да се развива по естествения си път. Всичко, което обществото трябва да знае, ще стане известно с времето“, каза Мицкоски в отговор на журналистически въпроси.

Той подчерта, че диалогът е основният път към сближаване на позициите и намиране на компромис между София и Скопие. Според него разговорите трябва да продължат, докато двете страни не постигнат по-голямо разбирателство.

Изявлението му идва след срещата между външните министри на България и Северна Македония, която приключи без пробив по съществените въпроси, свързани с европейската интеграция на Скопие.

На въпрос дали е възможна нова среща преди декемврийския Европейски съвет, Мицкоски отново призова процесът да се развива постепенно, без да поема конкретен ангажимент за срокове.

След разговорите македонският външен министър Тимчо Муцунски определи срещата като конструктивна и проведена в позитивна атмосфера, но потвърди, че не е постигнато съгласие по основните спорни теми.

Българската страна също определи разговорите като конструктивни. София потвърждава подкрепата си за европейската перспектива на Северна Македония, като настоява за изпълнение на ангажиментите, поети през 2022 г., включително за промени в Конституцията на страната.

По време на срещата българският външен министър е поискал яснота относно сроковете, в които Скопие възнамерява да изпълни поетите задължения. От македонска страна е била подчертана необходимостта от изграждане на доверие между двете държави.

Разговорите са проведени по инициатива на Северна Македония и по предложение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с цел да се потърси изход от продължаващото блокиране на европейския път на страната.

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