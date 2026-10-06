Мицкоски: Очаквам "диалог на кон" на срещата между външните министри на Северна Македония и България

Премиерът Христиан Мицкоски няма големи очаквания от евентуалната среща на външните министри на Северна Македония и България, която според съобщението би трябвало да се проведе в четвъртък в София, предаде репортерът на ТАРАЛЕЖ от Скопие.

Мицкоски посочи, че все още не е получил отговор от официална София на искането за среща между външния министър Тимчо Муцунски и Велислава Петрова-Чамова.

Премиерът на югозападната съседка каза, че вчера е разговарял с външния министър Муцунски, на когото е казал, че "не очаква нищо от срещата, тоест, че ще бъде някакъв диалог на кон".

„Така че, предвид моя анализ, който казах на министъра на външните работи вчера, е, че тук отново ще бъде дипломатически некоректен, и предвид поведението на официална София, не очаквам потвърждение, не очаквам нищо, очаквам някакъв вид диалог „отстрани“, така го наричаме в последните надбягвания, и то от време на време“, каза Мицкоски.

Очаква се срещата между външните министри на Северна Македония и България да се проведе в четвъртък (8 октомври) в кулоарите на министерската среща, осветена на Коридор 8.

Министерството на външните работи (МВнР) вчера потвърди, че министрите Тимчо Муцунски и Велислава Петрова-Чамова ще имат възможност за двустранна среща като част от редовния диалог между двете страни.

Инициативата за срещата дойде през последната седмица на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен в Северна Македония.