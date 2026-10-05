Опозицията в Северна Македония: Пътят към ЕС не застрашава македонската идентичност

Лидерът на опозиционния Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) Венко Филипче заяви, че европейската интеграция на Северна Македония не поставя под заплаха македонската идентичност и език. Коментарът му дойде след посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие.

Според Филипче позицията на Фон дер Лайен потвърждава тезата на СДСМ, че процесът на присъединяване към ЕС не изисква отказ от националната идентичност. Той посочи Преспанското споразумение с Гърция като документ, който според него гарантира идентичността на страната, а споразумението с „Фронтекс“ – като допълнително потвърждение за употребата на македонския език.

Филипче насочи критики към премиера Християн Мицкоски и управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ заради позициите им по европейската интеграция и отношенията със съседните държави.

По думите му правителството трябва да води по-активен диалог с държавите членки на ЕС в региона. В този контекст той коментира и отношенията с България, като изрази съмнение, че предстоящото посещение на българския външен министър в Скопие ще доведе до съществен напредък.

Лидерът на СДСМ отправи критики и към вътрешната политика на правителството. Той определи ребалансирането на бюджета като признак за проблеми при планирането и управлението и заяви, че недостатъчният икономически растеж и слабото изпълнение на капиталовите инвестиции водят до пропуснати възможности и засилват емиграцията на млади хора.

Филипче призова още за по-тясно сътрудничество с Европейската прокуратура, което според него би подпомогнало укрепването на съдебната система в Северна Македония.