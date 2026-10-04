Опозицията в РСМ скочи на Мицкоски: Български паспорти, фирми и блокиран път към ЕС

Опозиционният Социалдемократически съюз на Македония (СДСМ) атакува премиера Християн Мицкоски заради позицията на управляващата ВМРО-ДПМНЕ към България и европейската интеграция на страната.

Заместник-председателката на СДСМ Фани Каранфилова Пановска постави въпроса за българските паспорти и фирмите, регистрирани в България на лица, свързани с ВМРО-ДПМНЕ.

„Къде е патриотизмът, квазипатриотизмът в редиците на ВМРО, или са само български паспорти в редиците им и фирмите, които останаха в България, а за Македония и нейните граждани процесът остана блокиран“, заяви тя на пресконференция.

От СДСМ обвиняват Мицкоски, че преди идването си на власт ВМРО-ДПМНЕ е обещавала по-добри позиции за страната в отношенията с Европейския съюз, но след поемането на управлението реториката се е променила.

Според опозицията Северна Македония остава блокирана по европейския си път, а правителството все повече се насочва към двустранни разговори с България.

СДСМ припомни и предишните позиции на ВМРО-ДПМНЕ срещу Преспанското споразумение и обещанията за промяна на отношенията с Гърция и ЕС. По думите на Каранфилова Пановска управляващите вече приемат част от договореностите като неизбежна част от международната позиция на страната.

Опозицията критикува и политиката на правителството по отношение на европейската интеграция, като предупреди, че забавянето на процеса може да доведе до нов отлив на млади хора и бизнеси.

СДСМ призова кабинета на Мицкоски да изпълни поетите ангажименти и да продължи към следващия етап от преговорите за членство в ЕС.

Спорът отново поставя България в центъра на вътрешнополитическия дебат в Скопие, като опозицията използва темата за българските паспорти и икономическите връзки с България като аргумент срещу националистическата реторика на управляващата ВМРО-ДПМНЕ.