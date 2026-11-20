Гръцките данъчни власти разкриха мрежа от компании, заподозрени в укриване на данъци чрез фиктивни сделки и неправомерно получаване на данъчни възстановявания, съобщи Независимият орган за публични приходи (AADE).

Схемата е включвала обмен на фиктивни фактури на висока стойност, чрез които осем компании са укрили облагаеми доходи за над 28 милиона евро. Сумата включва 13 милиона евро данък върху доходите и 15 милиона евро данък добавена стойност (ДДС). Освен това дружествата са поискали и получили неправомерно данъчни възстановявания в размер на 4,8 милиона евро.

При операцията са арестувани 15 души, сред които двама управители на банкови клонове и четирима счетоводители. Според властите размерът на установените неплатени данъци надхвърля 28 милиона евро.

Разследването е установило, че за управители на компаниите или еднолични собственици на капитала са били посочвани безработни хора, собственици на кафенета и други лица без видима стопанска дейност, независимо от мащаба на бизнеса.

По данни на разследващите двама банкови мениджъри, работещи в Западна Гърция и Източна Атика, са съдействали на представители на компаниите да изтеглят в брой стотици хиляди евро от неправомерно получени данъчни възстановявания. За всяко теглене те са получавали над 100 000 евро.

Мрежата е използвала и кафене в центъра на Атина като база за техническа поддръжка при подаването на данъчни декларации.

За разкриването на схемата разследващите са анализирали връзките между дружества, физически лица, банкови сметки и финансови транзакции. Извършени са обиски на жилища и търговски обекти, при които са иззети документи и електронни носители на информация.

Разследването продължава.