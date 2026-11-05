Гърция въвежда 10% данък върху печалбата от криптовалути

Гръцките депутати приеха нов законопроект, с който се въвежда налог от 10% върху капиталовите печалби, реализирани от търговия с криптоактиви. Ходът бе отразен от агенция Ройтерс и представлява първият опит на Атина да създаде цялостна регулаторна и данъчна рамка за цифровите валути в страната.

Според одобрените текстове дребните инвеститори ще бъдат защитени, като законът предвижда необлагаем минимум. Гражданите, чиито годишни капиталови печалби от криптовалути не надхвърлят 500 евро, ще бъдат изцяло освободени от плащането на новия налог.

Високопоставен източник от гръцкото Министерство на финансите разкри пред Ройтерс, че в рамките на броени седмици ведомството ще издаде подробни допълнителни директиви, които да регламентират механизмите за одит и изискванията за прозрачност при прилагането на разпоредбите.

Към момента в рамките на Европейския съюз липсва единна и стандартизирана система за данъчно облагане в криптосектора. В различните държави членки ставките варират в широки граници – между 8 и 30 на сто, като най-често обект на облагане са именно генерираните капиталови печалби.

Представителят на финансовото министерство призна, че на този етап Атина не може да прогнозира какви постъпления ще влязат в държавната хазна от новата мярка. Причината е, че по-голямата част от гръцките инвеститори оперират чрез чуждестранни платформи, което прави реалния обем на местния криптопазар изключително труден за прецизно измерване.