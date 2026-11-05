Украинският външен министър: Не е реалистично да спрем войната без Тръмп и САЩ

Не е реалистично да спрем войната в Украйна без американския президент Доналд Тръмп и Съединените щати. Това заяви външният министър на Украйна Андрий Сибига в Букурещ, цитирано по БТА.

По време на съвместна пресконференция с румънския си колега Дан Некулаеску и с генералния секретар на Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), Сибига пое символично председателството на ЦЕИ, което Украйна ще оглави официално от 1 януари 2027 г.

В отговор на въпрос относно очакваните промени след изборите в САЩ, донесли мнозинство на демократите в двете камари на Конгреса, дипломатът отбеляза, че Киев има спешна нужда от американското лидерство, но паралелно с това очаква и по-сериозна, нова роля от страна на Европа. Украинският външен министър разкри още, че през следващите дни предстоят критични преговори и дискусии в Абу Даби.

„Ще се концентрираме върху набелязване и установяване на мерки за сигурност, както и върху изготвяне на евентуален дневен ред за възможна среща между Володимир Зеленски и Владимир Путин. Ще се опитаме да запазим тази динамика. Искаме да сложим край на тази война, която се води на наша територия. Трябва да окажем натиск на Русия. Не виждаме нито един знак на терен, на бойното поле от Русия за сериозни преговори“, обясни Сибига.

Въпреки разместването на пластовете във Вашингтон, той допълни, че разглежда политическата промяна отвъд океана като шанс за откриването на нова възможност. По думите му Киев очаква следващи стъпки, които да донесат нова динамика и подкрепа, като подчерта, че Съединените щати също се нуждаят от Украйна, тъй като сигурността на двете страни е неразривно свързана.