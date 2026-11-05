Кремъл отрече информациите, че руските доставки на дизелово гориво за американския пазар са застрашени, въпреки че международните системи за проследяване на морския трафик отчетоха странни промени в курсовете на част от танкерите.

Пратката стана възможна, след като миналия месец американският президент Доналд Тръмп взе решение да смекчи санкционния режим срещу руския петролен сектор. Ходът беше част от директно споразумение с руския лидер Владимир Путин, предвиждащо внос на стотици хиляди тонове дизел за нуждите на Съединените щати и на света.

Напрежението обаче се покачи след публикация на „Файненшъл таймс“, според която две от общо трите плавателни средства, потеглили в средата на октомври от пристанище Приморск, са сменили дестинациите си и вече не плават към Америка.

Маршрутите под лупа

Специалният пратеник и преговарящ на Кремъл Кирил Дмитриев реагира остро в социалната мрежа X, определяйки медийните доклади като фалшива новина и уверявайки, че корабите следват планирания си график за САЩ.

Данните от платформите за морско проследяване обаче показват по-сложна картина на терен. Санкционираният танкер „Талисман“, превозващ 324 000 барела дизелово гориво, в четвъртък се е намирал близо до бреговете на Тунис. Корабът първоначално е преминал през Ламанша, заобиколил е Португалия и е навлязъл в Средиземно море, като анализаторите от Kpler отбелязват, че към момента крайната му точка е изтрита от системата, въпреки че по по-ранен план трябваше да акостира в САЩ на 9 ноември.

В същото време вторият кораб, наречен „Леруо“, е прекосявал Атлантическия океан в югозападна посока, но като негова финална дестинация в системата вече е била отбелязана Бразилия. Единствено третият танкер – „Agioi Fanendes“ – запазва първоначалния си курс без абсолютно никаква промяна. Неговите навигационни данни показват, че целта остава пристанището в Ню Йорк, където плавателният съд се очаква да пристигне по график в събота.

Търговска тайна

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отказа да навлиза в детайли относно логистичните маневри на плавателните съдове по време на редовния си брифинг. Той изрично подчерта, че специфичните подробности около тези енергийни доставки представляват строго търговска информация и няма как да бъдат оповестявани публично. Говорителят на Кремъл обаче демонстрира пълно спокойствие по отношение на реализацията на горивата на международния пазар, уверявайки журналистите, че всяко количество произведен руски дизел гарантирано ще намери своя краен купувач.