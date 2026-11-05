Новини
Търси
Подкаст
Свят

Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ
АП/БТА

Напрежението обаче се покачи след публикация на „Файненшъл таймс“, според която две от общо трите плавателни средства, потеглили в средата на октомври от пристанище Приморск, са сменили дестинациите си и вече не плават към Америка

Кремъл отрече информациите, че руските доставки на дизелово гориво за американския пазар са застрашени, въпреки че международните системи за проследяване на морския трафик отчетоха странни промени в курсовете на част от танкерите.

Пратката стана възможна, след като миналия месец американският президент Доналд Тръмп взе решение да смекчи санкционния режим срещу руския петролен сектор. Ходът беше част от директно споразумение с руския лидер Владимир Путин, предвиждащо внос на стотици хиляди тонове дизел за нуждите на Съединените щати и на света.

Напрежението обаче се покачи след публикация на „Файненшъл таймс“, според която две от общо трите плавателни средства, потеглили в средата на октомври от пристанище Приморск, са сменили дестинациите си и вече не плават към Америка.

Маршрутите под лупа

Специалният пратеник и преговарящ на Кремъл Кирил Дмитриев реагира остро в социалната мрежа X, определяйки медийните доклади като фалшива новина и уверявайки, че корабите следват планирания си график за САЩ.

Данните от платформите за морско проследяване обаче показват по-сложна картина на терен. Санкционираният танкер „Талисман“, превозващ 324 000 барела дизелово гориво, в четвъртък се е намирал близо до бреговете на Тунис. Корабът първоначално е преминал през Ламанша, заобиколил е Португалия и е навлязъл в Средиземно море, като анализаторите от Kpler отбелязват, че към момента крайната му точка е изтрита от системата, въпреки че по по-ранен план трябваше да акостира в САЩ на 9 ноември.

В същото време вторият кораб, наречен „Леруо“, е прекосявал Атлантическия океан в югозападна посока, но като негова финална дестинация в системата вече е била отбелязана Бразилия. Единствено третият танкер – „Agioi Fanendes“ – запазва първоначалния си курс без абсолютно никаква промяна. Неговите навигационни данни показват, че целта остава пристанището в Ню Йорк, където плавателният съд се очаква да пристигне по график в събота.

Търговска тайна

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков отказа да навлиза в детайли относно логистичните маневри на плавателните съдове по време на редовния си брифинг. Той изрично подчерта, че специфичните подробности около тези енергийни доставки представляват строго търговска информация и няма как да бъдат оповестявани публично. Говорителят на Кремъл обаче демонстрира пълно спокойствие по отношение на реализацията на горивата на международния пазар, уверявайки журналистите, че всяко количество произведен руски дизел гарантирано ще намери своя краен купувач.

Още по темата

Кремъл се надява Тръмп да продължи "мирните усилия" след изборната загуба на републиканците

Кремъл се надява Тръмп да продължи "мирните усилия" след изборната загуба на републиканците

Кремъл: Работи се по организирането на среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин

Кремъл: Работи се по организирането на среща между Путин, Тръмп и Си Дзинпин

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

На масата на преговорите: САЩ събират Украйна и Русия в Абу Даби

Руският пратеник Кирил Дмитриев ще се срещне с представители на САЩ в Давос

Руският пратеник Кирил Дмитриев ще се срещне с представители на САЩ в Давос

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Мелони предупреди: Европа рискува да остане встрани от преговорите за мир в Украйна

Мелони предупреди: Европа рискува да остане встрани от преговорите за мир в Украйна

Кой е Абдул Ел-Сайед – новият сенатор от Мичиган, когото Тръмп нарече „джихадист“

Кой е Абдул Ел-Сайед – новият сенатор от Мичиган, когото Тръмп нарече „джихадист“

Разкриха руска киберофанзива, засегнат е и български военен сайт

Разкриха руска киберофанзива, засегнат е и български военен сайт

Водещи

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

Потрошиха бус с фенове на ЦСКА в Атина

  • Преди 4 минути
Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъж, стрелял четири пъти с газов пистолет в "Младост"

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

Кадрите и лечебните заведения влизат в новото картиране на здравната система

  • Преди 14 минути
Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Двама младежи нападнаха медици от Спешната помощ в Троян

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

Русия пуска иновативна ваксина срещу рак

  • Преди 17 минути
Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

Поскъпване на петрола с 10% може да повиши цените в България с до 0,9%

  • Преди 18 минути
Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

Национална стачка парализира Париж: Айфеловата кула и части от Лувъра затвориха врати

  • Преди 22 минути
Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

Вили Лилков пред ТАРАЛЕЖ: "Топлофикация София" реално е във фалит, дълговете ѝ продължават да растат

  • Преди 23 минути
Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

Русия отрече информацията за провалени доставки на руски дизел за САЩ

  • Преди 25 минути
БФС отхвърли жалба на Септември София

БФС отхвърли жалба на Септември София

  • Преди 25 минути
Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

Полицията спря шофьор, карал в насрещното по магистрала "Тракия"

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

ПАОК и Десподов с едно съществено разминаване в преговорите за нов договор

  • Преди 36 минути
Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

  • Преди 44 минути
Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

Брюксел проверява дали поредните бомбени заплахи в Европа са свързани

  • Преди 45 минути
Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская

Улица до посолството на Русия в София ще носи името на Анна Политковская