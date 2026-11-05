Повдигнаха обвинение за убийството на 33-годишен мъж в Сливен

Окръжната прокуратура в Сливен повдигна обвинение за умишленото убийство на 33-годишен мъж, нападнат с нож на 4 ноември в източната част на вилната зона на града. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Според прокуратурата деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

Двамата мъже се познавали и поддържали близки приятелски отношения, съобщиха от прокуратурата и полицията в Сливен. По данни на разследващите събраните до момента доказателства сочат финансов мотив.

Полицията е открила обвиняемия в частен дом в село край Сливен и го е задържала вечерта на същия ден. Той е осъждан повече от 25 пъти, а по думите на вътрешния министър Иван Демерджиев наскоро е изтърпял наказание лишаване от свобода.

Предстои прокуратурата да поиска от съда да остави обвиняемия в ареста.