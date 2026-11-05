Хиляди пенсионери са застрашени да останат без пенсии заради липсващ документ

Един документ може да се окаже решаващ за продължаването на пенсионните плащания на хиляди българи, които живеят извън страната. Българските пенсионери с местоживеене в чужбина трябва да представят т.нар. „декларация живот“, за да продължат да получават българската си пенсия. За част от тях крайният срок е 31 декември 2026 г., а при други правилата са различни според държавата, в която живеят, и начина, по който получават парите си, припомнят от Националния осигурителен институт.

Това е важно уточнение, защото няма един общ срок за всички пенсионери зад граница.

Най-важният срок в края на годината засяга пенсионерите, които получават българска пенсия и живеят в държава извън Европейския съюз, с която България не прилага международен договор или спогодба за социална сигурност. За тях декларацията за продължаване на изплащането на пенсията трябва да бъде подадена до края на 2026 г. В същия период пенсионерът трябва да се яви лично пред българска консулска служба или пред друг официален компетентен орган в държавата, в която живее, за да бъде заверена декларацията. НОИ посочва, че документът трябва да бъде заверен в периода от 1 ноември до 31 декември. Точно тази група пенсионери трябва да обърне особено внимание на настоящия срок, тъй като декларацията е условие за продължаване на изплащането на пенсията и през 2027 г.

Последицата не е за пренебрегване. При неспазване на изискванията изплащането на пенсията се спира. НОИ обаче изрично посочва, че това не означава, че пенсионерът завинаги губи правото си на пенсия.

След като необходимата декларация бъде представена, изплащането може да бъде възстановено при спазване на приложимите правила. Затова от института съветват пенсионерите да не чакат последните дни на декември. Особено когато документът трябва да бъде заверен от официален орган и изпратен до България, оставянето на всичко за последния момент може да създаде допълнителни затруднения.

Не всички пенсионери зад граница имат срок 31 декември. Това е една от най-важните подробности. За хората, които живеят в държави, за които се прилагат европейските правила за координация на системите за социална сигурност или международни договори на България, редът е различен.

В тази група попадат пенсионери с местоживеене в държави от Европейския съюз, с изключение на Германия, както и в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария и Великобритания.

Правилата обхващат още Канада, Израел, Северна Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Бразилия, Албания, Южна Корея, Азербайджан и Тунис. При тях сроковете зависят от начина, по който се изплаща пенсията.

Ако пенсионерът получава българската си пенсия по лична сметка в банка или друг доставчик на платежни услуги, лицензирани от БНБ, или чрез техен клон, който работи в България, декларацията се подава веднъж годишно. Заверката се прави в периода от 1 ноември до 31 декември. Това правило е различно от случаите, при които пенсията се превежда директно по сметка в чужбина. Именно тук много хора могат да се объркат. Когато българската пенсия се получава по сметка в чужбина и се изплаща ежемесечно, декларацията „живот“ се представя на всеки три месеца.

Ако пенсията се изплаща в чужбина на периоди, различни от един месец, декларацията се подава за всеки от заявените периоди на плащане. Това означава, че за част от българите зад граница не е достатъчно да подадат документа веднъж годишно през ноември или декември. Те трябва да следят своя индивидуален период за подаване

Отделно правило важи за българските пенсионери, които получават пенсията си в Турция чрез турския осигурителен институт SGK по силата на споразумението между България и Турция. При тях декларацията „живот“ се представя два пъти годишно – през януари и през юли. Този ред не бива да се смесва с общите правила за останалите българи, живеещи в Турция. Става дума конкретно за пенсионерите, чиито български пенсии се изплащат чрез SGK по посоченото споразумение.

Добрата новина е, че подаването на декларацията не изисква задължително връщане в България. След като документът бъде надлежно заверен, той може да бъде изпратен до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията.

Възможностите включват подаване:

лично;

чрез упълномощено лице;

чрез пощенски оператор, като документът се изпраща в оригинал;

по електронен път чрез Услуга 52 в Единния портал за електронни услуги на НОИ.

За електронното подаване е необходим квалифициран електронен подпис или ПИК, издаден от НОИ.

НОИ публикува образците на декларациите в своята рубрика „Формуляри“. За държавите, за които не се прилагат европейски регламенти или международни договори, има отделни образци, включително двуезични варианти.