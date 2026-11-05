Кой е Абдул Ел-Сайед – новият сенатор от Мичиган, когото Тръмп нарече „джихадист“

Абдул Ел-Сайед спечели изборите за Сената на САЩ от щата Мичиган, след като победи републиканския кандидат Майк Роджърс. На 42 години той влиза в американския Конгрес след кариера в медицината, академичните среди и местната администрация. Преди да се насочи към националната политика, Ел-Сайед е ръководил здравния департамент на Детройт и здравната служба на окръг Уейн, а през 2018 г. участва в изборите за губернатор на Мичиган.

Ел-Сайед е представител на Демократическата партия и принадлежи към нейното прогресивно крило. Политическата му програма включва разширяване на достъпа до здравеопазване, ограничаване на корпоративното влияние върху политиката и увеличаване на публичните инвестиции в образованието и социалните услуги.

От Мичиган до Оксфорд и Колумбийския университет

Абдул Ел-Сайед е роден на 31 октомври 1984 г. в Мичиган, в семейство с египетски произход. Баща му е имигрант от Египет. Израства в района на Детройт и завършва гимназията Bloomfield Hills High School.

През 2007 г. получава бакалавърска степен по биология и политически науки от Университета на Мичиган. По време на следването си участва в университетския отбор по лакрос. След дипломирането си печели стипендия „Роудс“, която му позволява да продължи образованието си в Оксфордския университет във Великобритания.

През 2011 г. защитава докторска степен по обществено здраве в Оксфорд. След това се насочва към медицината и през 2014 г. завършва медицинския факултет на Колумбийския университет в Ню Йорк.

Академичната му специализация е в областта на епидемиологията и общественото здраве. Научните му интереси са свързани със социалните фактори, които влияят върху здравето на населението, достъпа до медицински услуги и неравенствата в здравната система.

Кариерата му в медицината и здравната администрация

След завършването на образованието си Ел-Сайед работи в академичните среди и участва в научни изследвания. Преподава епидемиология в Колумбийския университет и публикува научни разработки, посветени на общественото здраве и здравната политика.

През 2015 г. е назначен за директор на здравния департамент на Детройт. По това време градът преминава през период на финансово и административно преструктуриране след обявения през 2013 г. фалит. На новата си позиция Ел-Сайед отговаря за дейности, свързани с общественото здраве, превенцията на заболяванията и медицинските услуги за жителите на града.

Работата му включва програми за ограничаване на инфекциозните заболявания, подобряване на достъпа до здравни услуги и справяне с екологични проблеми, които оказват влияние върху здравето на местното население.

През 2017 г. напуска поста, за да се включи в надпреварата за губернатор на Мичиган. По-късно продължава кариерата си в здравната администрация на окръг Уейн, където от 2022 до 2025 г. ръководи Департамента по здравеопазване, човешки и ветерански услуги.

Първата му кандидатура за губернатор

През 2018 г. Ел-Сайед се кандидатира за губернатор на Мичиган от Демократическата партия. Основните теми в програмата му са универсалното здравно осигуряване, достъпното висше образование, опазването на околната среда и ограничаването на влиянието на големите корпорации върху политическите решения.

Кандидатурата му получава подкрепата на сенатора Бърни Сандърс и конгресменката Александрия Окасио-Кортес. На първичните избори обаче той губи от Гретхен Уитмър, която впоследствие става губернатор на щата.

След изборите Ел-Сайед продължава да участва в обществения дебат по въпросите на здравеопазването. През 2020 г. издава книгата „Healing Politics: A Doctor's Journey into the Heart of Our Political Epidemic“, в която разглежда връзката между здравната система, социалните условия и политическото управление.

Става и водещ на подкаста „America Dissected“, посветен на медицината, общественото здраве и политиките в здравния сектор.

Политическите му позиции и религиозна принадлежност

Ел-Сайед е мюсюлманин и публично говори за религиозната си идентичност. Произходът и вероизповеданието му се превръщат в част от политическия дебат около кандидатурата му.

Той подкрепя разширяването на държавните здравни програми, въвеждането на универсално здравно осигуряване по модела Medicare for All и мерки за ограничаване на разходите за лекарства. По икономическите въпроси заема позиции, характерни за прогресивното крило на Демократическата партия.

По време на кампанията му Доналд Тръмп го нарича „джихадист“ и отправя обвинения за предполагаеми връзки с организацията „Мюсюлмански братя“. Ел-Сайед отхвърля тези твърдения.

Кампанията за Сената

През 2026 г. Ел-Сайед се включва в надпреварата за сенаторското място от Мичиган, след като демократът Гари Питърс обявява, че няма да се кандидатира за нов мандат.

На първичните избори на Демократическата партия той се изправя срещу конгресменката Хейли Стивънс. След победата си получава номинацията на партията и продължава към общите избори.

Основният му съперник е републиканецът Майк Роджърс, бивш член на Камарата на представителите и бивш служител на ФБР. В кампанията си Ел-Сайед поставя акцент върху разходите за живот, достъпното здравеопазване, жилищната политика и влиянието на корпоративните интереси върху американската политическа система.

Той подкрепя увеличаването на данъците за най-богатите американци, разширяването на социалните програми и по-строгото регулиране на корпоративното финансиране на политически кампании.

На 3 ноември 2026 г. Ел-Сайед печели изборите срещу Роджърс. С влизането си в Сената той ще представлява Мичиган във Вашингтон и ще участва в работата на горната камара на американския Конгрес.

Личен живот

Абдул Ел-Сайед е женен за Сара Джукаку, която също е лекар и работи в областта на психичното здраве. Двамата имат две дъщери – Емали и Серин. Семейството живее в Ан Арбър, Мичиган.

Преди избора си за сенатор Ел-Сайед съчетава медицинската и академичната си дейност с работата в местната администрация и участието в политическия живот на щата. Професионалният му път преминава през университетите в Мичиган, Оксфорд и Колумбия, здравната администрация на Детройт и окръг Уейн, а впоследствие и през изборите за губернатор и Сенат.