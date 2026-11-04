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Демократите постигнаха историческа победа в Тексас, печелейки място в Сената на САЩ

Демократите постигнаха историческа победа в Тексас, печелейки място в Сената на САЩ
АР/БТА

Победата на Джеймс Таларико над подкрепяния от Доналд Тръмп Кен Пакстън сложи край на 32-годишната серия от загуби на демократите в щата

Джеймс Таларико спечели изборната надпревара за място в Сената на САЩ от Тексас, побеждавайки подкрепяния от президента Доналд Тръмп републиканец Кен Пакстън. Така демократите сложиха край на 32-годишната си серия от неуспехи в щата и получиха сериозен тласък в усилията си да си осигурят контрол над Сената, съобщи Reuters, позовавайки се на прогнозни резултати от американски медии.

Победата на Таларико е значителен успех за демократите в Тексас – щат, в който републиканците традиционно имат силни позиции. На президентските избори през 2024 г. Доналд Тръмп спечели там с преднина от 14 процентни пункта.

Кен Пакстън, който заема поста главен прокурор на Тексас, е свързван с редица скандали. Сред тях са процедурата по импийчмънт срещу него през 2023 г., както и дело, свързано с измама с ценни книжа.

Таларико, който има дългогодишен опит в законодателния орган на щата, успя да преодолее сериозното финансово преимущество на своя опонент в надпреварата, определяна като най-скъпата битка за място в Сената през настоящия изборен цикъл.

Републиканците са вложили над 316 милиона долара в опит да запазят мястото.

Преди това републиканският сенатор Джон Корнин отпадна във втория тур на първичните избори, след като Тръмп обяви подкрепата си за Пакстън. Въпреки това партийните лидери на републиканците смятаха Корнин за по-силния кандидат.

По време на управлението си като главен прокурор на Тексас Пакстън използва правомощията на поста, за да заведе над 100 съдебни дела срещу администрацията на бившия президент Джо Байдън.

 
 
 

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