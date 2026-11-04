Новини
Търси
Подкаст
Икономика

Млекопреработвателите искат компенсации за скъпия ток, предупреждават за поскъпване на млечните продукти

Млекопреработвателите искат компенсации за скъпия ток, предупреждават за поскъпване на млечните продукти

Браншът настоява държавата да покрива разликата над 100 евро за мегаватчас в периода 2027–2029 г.

Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ) настоява за въвеждане на ежемесечни компенсации за електроенергията за бизнеса при праг от 100 евро за мегаватчас за периода 2027–2029 г. Искането е отправено в отворено писмо до институциите, съобщава БТА.

От организацията предлагат държавата да покрива изцяло разликата между средномесечната борсова цена на тока и определения праг чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Според бранша подкрепата трябва да обхваща всички допустими небитови потребители, а не само енергоинтензивните предприятия.

Млекопреработвателите предупреждават, че високите цени на електроенергията застрашават производството, тъй като технологичните процеси и хладилните системи изискват непрекъснато електрозахранване. При липса на предвидими компенсации договорните цени на тока могат да се повишат с още 10–15%, посочват от асоциацията.

Според организацията това може да доведе до поскъпване на млякото, сиренето, кашкавала и маслото, както и до затваряне на предприятия и увеличаване на вноса.

Междувременно КНСБ също настоява за промяна на компенсационния механизъм, а ГЕРБ-СДС внесе в парламента проект за ежемесечна подкрепа за небитовите потребители.

Работодателските организации и синдикатите поискаха спешна среща с правителството заради рязкото поскъпване на електроенергията. По техни данни цената на тока е нараснала с около 126% между юни и октомври и с 82% спрямо октомври миналата година.

Още по темата

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

120 млекопреработватели предлагат надценка до 10% за производителите

Министър Абровски: Млекопроизводителите нямат нищо против да се увеличи цената на млякото

Министър Абровски: Млекопроизводителите нямат нищо против да се увеличи цената на млякото

Млекопреработвател: Половината от цената на сиренето остава в търговските вериги

Млекопреработвател: Половината от цената на сиренето остава в търговските вериги

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран

Петролът поскъпва над 104 долара за барел на фона на несигурността около войната в Иран

Шулева: Прехвърлянето на пари от втория пенсионен стълб към НОИ не може да гарантира по-високи пенсии

Шулева: Прехвърлянето на пари от втория пенсионен стълб към НОИ не може да гарантира по-високи пенсии

Кузман Илиев: Огромен ресурс се е натрупал в частните пенсионни фондове

Кузман Илиев: Огромен ресурс се е натрупал в частните пенсионни фондове

Еленко Божков: "Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност

Еленко Божков: "Топлофикация-София" задължително трябва да бъде обявена в несъстоятелност

Водещи

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Току-що
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 11 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 14 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 16 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 16 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 32 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 33 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 34 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 37 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

Социалният министър: Не се обсъжда прехвърляне на пари от втория пенсионен стълб към НОИ

  • Преди 49 минути
Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

  • Преди 57 минути