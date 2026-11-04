Млекопреработвателите искат компенсации за скъпия ток, предупреждават за поскъпване на млечните продукти

Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ) настоява за въвеждане на ежемесечни компенсации за електроенергията за бизнеса при праг от 100 евро за мегаватчас за периода 2027–2029 г. Искането е отправено в отворено писмо до институциите, съобщава БТА.

От организацията предлагат държавата да покрива изцяло разликата между средномесечната борсова цена на тока и определения праг чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Според бранша подкрепата трябва да обхваща всички допустими небитови потребители, а не само енергоинтензивните предприятия.

Млекопреработвателите предупреждават, че високите цени на електроенергията застрашават производството, тъй като технологичните процеси и хладилните системи изискват непрекъснато електрозахранване. При липса на предвидими компенсации договорните цени на тока могат да се повишат с още 10–15%, посочват от асоциацията.

Според организацията това може да доведе до поскъпване на млякото, сиренето, кашкавала и маслото, както и до затваряне на предприятия и увеличаване на вноса.

Междувременно КНСБ също настоява за промяна на компенсационния механизъм, а ГЕРБ-СДС внесе в парламента проект за ежемесечна подкрепа за небитовите потребители.

Работодателските организации и синдикатите поискаха спешна среща с правителството заради рязкото поскъпване на електроенергията. По техни данни цената на тока е нараснала с около 126% между юни и октомври и с 82% спрямо октомври миналата година.