Калоян Стайков: Тече кампания срещу КЕВР

„Втори ден тече някаква кампания срещу КЕВР“, пише във Фейсбук председателят на Института за енергиен мениджмънт Калоян Стайков.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри 32,52% поскъпване на природния газ през ноември. Цената, на която „Булгаргаз“ ще продава суровината на топлофикациите и крайните снабдители, е 58,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което е с 65 евроцента под първоначалното искане на обществения доставчик. На 28 октомври, няколко дни преди втория тур на президентските избори, КЕРВ и „Булгаргаз“ публично обявиха, че има „резерви“ и поскъпването ще е по-малко.

Калоян Стайков изтъква няколко аргумента в своята позиция: