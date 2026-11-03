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Калоян Стайков: Тече кампания срещу КЕВР

Калоян Стайков: Тече кампания срещу КЕВР
БТА

За повечето хора и политици регулаторът по дефиниция е виновен, смята Стайков

Втори ден тече някаква кампания срещу КЕВР“, пише във Фейсбук председателят на Института за енергиен мениджмънт Калоян Стайков.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) одобри 32,52% поскъпване на природния газ през ноември. Цената, на която „Булгаргаз“ ще продава суровината на топлофикациите и крайните снабдители, е 58,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, което е с 65 евроцента под първоначалното искане на обществения доставчик. На 28 октомври, няколко дни преди втория тур на президентските избори, КЕРВ и „Булгаргаз“ публично обявиха, че има „резерви“ и поскъпването ще е по-малко.

Калоян Стайков изтъква няколко аргумента в своята позиция:

  • За повечето хора и политици регулаторът по дефиниция е виновен. Ако решението е през октомври - защо вдига цените преди избори; ако е през ноември - защо след тях. Между другото, имаме такъв пример през 2014 г.
  • Началото на месеца е в неделя и решение в понеделник изглежда по-скоро на ръба, отколкото като нарушение на процедурата. Ако 1 ноември се падаше миналата сряда, а решението излиза този понеделник, щяхме да водим друг разговор.
  • Месечното увеличение за Булгаргаз е 32,5%, докато за TTF е 22,2%. Обаче за периода юли-септември увеличението за Булгаргаз е 16,9% на фона на 30,2% за TTF. С други думи, сега плащаме за по-малкото увеличение през предходните месеци.
  •  Миналата седмица премиерът и председателя на регулатора говорят, че не е необходимо увеличение на цените на електрическата и топлинната енергия. Нищо не споменаха за природния газ.
  •  Регулираните цени за Булгаргаз се определят всеки месец, докато за топлофикационните дружества се определят веднъж на 12 месеца на база на прогноза за цената на природния газ за съответния период. Т.е. едно месечно увеличение на природния газ не предполага автоматична корекция на топлинната енергия.
  • Промяна на цената на топлинната енергия в рамките на 12-месечния ценови период е позволено, но не по-често от веднъж на 6 месеца. Това означава, че в рамките на този период може да има само една корекция и тя не може да бъде преди 1 януари 2027 г.

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