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България и TUI задълбочат партньорството си

България и TUI задълбочат партньорството си
БТА

TUI представи подход за привличане на повече туристи към България

Министърът на туризма д-р Илин Димитров проведе среща с главния изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел в рамките на World Travel Market 2026 в Лондон.

Обсъдено беше разширяването на партньорството между България и една от водещите туристически групи в света, увеличаване на туристическите потоци през 2027 г. и нови инвестиции и развитие на хотелското портфолио на TUI у нас, съобщават от пресцентъра на министерството на тиризма.

Целта ни е България да бъде включвана все по-мащабно в програмите на големите международни туроператори. Работим за устойчив ръст през следващите години“, обяви министър Димитров.

Положителни сигнали има и от полския пазар, като полетната програма от Полша през 2027 г. се очаква да започне по-рано.

TUI представи подход за привличане на повече туристи към България, който съчетава разширяване на съществуващото маркетингово партньорство с механизъм за стимулиране на допълнителен туристически обем.

Предложението предвижда през следващото лято да бъдат обхванати всички основни пазари, с които компанията работи.

Министър Димитров и Себастиан Ебел обсъдиха и инвестиционните намерения на TUI в България, включително възможностите за развитие на хотелското портфолио на групата и навлизането на нови хотелски брандове.

През 2027 г. се планира и нов мащабен проект - TUI Marathon, който предвижда дългосрочно партньорство за период от поне три години с възможност за продължаване.

Участието в маратона може да бъде включено в цялостни туристически пакети с транспорт, настаняване и регистрация за състезанието, предлагани чрез международната мрежа на групата.

Предстои да бъдат уточнени мястото и датата за провеждане на спортния форум.

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