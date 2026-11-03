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Държавни и местни институции обединяват усилия за задържане на учениците в образователната система

Държавни и местни институции обединяват усилия за задържане на учениците в образователната система
Pixabay

Участниците се обединиха и около необходимостта от последователна и целенасочена работа с децата

Държавни и местни институции обединяват усилия за по-добър обхват и трайно задържане на учениците в образователната система.

Под ръководството на заместник-министъра на образованието и науката д-р Таня Панчева в МОН започна работа междуинституционална група, която да обсъди и предложи конкретни мерки за повишаване на ефективността на механизма по обхват, съобщиха от пресцентъра на ведомството. 

Необходими са конкретни, приложими решения, които да подобрят работата на институциите на терен. С общи усилия трябва да набележим необходимите нормативни промени, които да доведат до по-добра координация, ясно разпределение на отговорностите и своевременен обмен на информация“, подчерта д-р Панчева. 

На срещата беше обсъдена и възможността за засилване на ролята на областните управители и регионалните координационни центрове, по-активното взаимодействие с местните общности и нуждата от по-бърза комуникация между всички ангажирани в процеса. 

Участниците се обединиха и около необходимостта от последователна и целенасочена работа с децата и след връщането им в училище, за да се гарантира трайното им приобщаване. 

В срещата участваха представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), на Главната дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на Главната дирекция „Национална полиция“ и директори на училища с висока концентрация на деца от уязвими групи. В работата се включиха също областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов, кметът на Враца Калин Каменов, заместник-кметът на Столичната община Десислава Желязкова и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град Елеонора Лилова.

Предстои участващите институции да представят предложения, които ще бъдат обсъдени и обобщени в конкретни мерки за подобряване на работата на механизма за обхват на децата и учениците в образователната система. 

 

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