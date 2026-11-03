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Украински дрон е убил двама души, твърдят руските власти в Запорожието

Украински дрон е убил двама души, твърдят руските власти в Запорожието
АП/БТА

„Атаките срещу цивилни автомобили и избиването на мирни граждани са целенасочен тероризъм. Хората не трябва да се превръщат в мишени“, се казва още в позицията на ръководството

Ръководството на окупираната от Русия украинска атомна електроцентрала „Запорожие“ съобщи, че при атака с украински дрон срещу автомобил са загинали двама души, сред които и служителка на станцията, предава Ройтерс.

В официалното изявление на назначената от Москва администрация не се уточнява точното местоположение на инцидента. Посочва се обаче, че загиналата жена е третият служител на централата, убит през последните две седмици, и общо 13-ият от април насам. 

„Атаките срещу цивилни автомобили и избиването на мирни граждани са целенасочен тероризъм. Хората не трябва да се превръщат в мишени“, се казва още в позицията на ръководството. Към момента Украйна не е коментирала обвиненията. 

Руските сили окупираха АЕЦ „Запорожие“ – най-голямата ядрена централа в Европа с общо шест реактора – още в първите седмици на инвазията в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава двете страни редовно се обвиняват взаимно във военни действия, които застрашават ядрената безопасност. 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към ООН също потвърди миналата седмица за убит служител на централата, но без да предоставя допълнителни подробности. Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси многократно призовава за военна сдържаност около съоръжението, чиито реактори в момента са спрени. 

Това не е първият подобен случай - през юли ръководителят на руската държавна корпорация „Росатом“ съобщи, че главният инженер на АЕЦ „Запорожие“ е бил убит при нападение с украински дрон в близост до станцията. 

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