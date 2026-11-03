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Гренландия ратифицира споразумението за сигурност със САЩ

Гренландия ратифицира споразумението за сигурност със САЩ
АП/БТА

Договорът предвижда разгръщане на американското военно присъствие с две нови бази и елементи от противоракетната система „Златен купол“, но паралелно с това препотвърждава датския суверен и правото на самоопределение на местното население

Парламентът на Гренландия одобри днес споразумението за сигурност с американския президент Доналд Тръмп, целящо да тушира геополитическото напрежение около арктическия остров, съобщи Ройтерс.

Стратегическият документ бе подписан през септември от САЩ, Дания и Гренландия, след като Тръмп многократно заплаши да установи американски контрол над богатата на ресурси автономна датска територия. В началото на годината от Белия дом дори обявиха, че Вашингтон обмисля и военна сила за придобиването на острова, което предизвика тревога в Европа и задейства спешни дипломатически ходове.

Днешното гласуване в столицата Нук приключи с 16 гласа „за“, нито един „против“ и седем „въздържал се“, с което бе затвърдена подкрепата от първото четене миналия месец. Договорът предвижда разгръщане на американското военно присъствие с две нови бази и елементи от противоракетната система „Златен купол“, но паралелно с това препотвърждава датския суверен и правото на самоопределение на местното население.

„Мирът и стабилността вече не са даденост“, подчерта гренландският външен министър Муте Егеде непосредствено преди вота, определяйки ратификацията като ключова стъпка. Въпреки това опозицията в лицето на про-независимата партия „Налерак“ разкритикува липсата на финансови дивиденти. Лидерът ѝ Пеле Броберг заяви, че Гренландия се нуждае от по-изгодно споразумение, което да носи икономически ползи след евентуално отцепване от Дания.

За да влезе в сила, пактът трябва да бъде одобрен и от датския парламент, където дебатите стартират следващата сряда, а финалното гласуване е насрочено за 19 ноември. Одобрение от Сената на САЩ не се изисква.

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