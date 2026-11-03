Таркан призовава с песен света да „се събуди“ преди Конференцията на ООН по изменението на климата COP31
Турция ще бъде домакин на COP31 в Анталия от 9 до 20 ноември
Турската мегазвезда Таркан представя песента си от 2008 г. „Uyan“ („Събуди се“) пред световната публика с нова версия на английски език, озаглавена „Wake Up“, съобщават турските медии.
С песента се отправя призив за опазване на природата към публиката по света.
Турция представя предстоящата конференция COP31 като „COP на действието“, с цел решенията да се превърнат в конкретни стъпки.
Режисьор на музикалния клип е Джеси Тереро, който е работил с Дженифър Лопес, Bad Bunny, Малума, Енрике Иглесиас, Daddy Yankee и 50 Cent.
„Времето изтича. Трябва да действаме, преди да е станало твърде късно. Нямаме друг избор, освен да се събудим и да събудим онези, които още спят“, се пее в песента.
Таркан заяви, че се надява посланието му да достигне до повече хора и да насърчи общи действия срещу изменението на климата.
Междувременно министърът на околната среда, градоустройството и изменението на климата Мурат Курум, домакин на предстоящата конференция COP31 в Анталия, благодари на Таркан.