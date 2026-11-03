Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Италианският концерн за луксозни спортни коли Ferrari ревизира в посока нагоре финансовите си цели за годината. Решението идва след по-силно от очакваното трето тримесечие, подкрепено от продажбите на високорентабилни модели и засиления интерес към индивидуалните клиентски модификации, предава Ройтерс.

Автомобилният производител вече прогнозира, че коригираната му печалба преди лихви, данъци, амортизация и обезценка (EBITDA) за 2026 г. ще достигне минимум 3 милиарда евро. За сравнение, предходните разчети на компанията залагаха на резултат от поне 2,97 милиарда евро.

Оптимистичните очаквания се дължат на сериозния интерес към допълнителните екстри, с които купувачите персонализират своите автомобили, както и на временното второ място, което тимът на Ferrari заема в конструкторския шампионат на Формула 1.

Главният изпълнителен директор Бенедето Виня обяви, че списъкът с чакащи клиенти е запълнен за години напред, като портфейлът от поръчки вече покрива и 2028 г. Той допълни, че преди края на настоящата година марката планира да покаже още два изцяло нови модела.

През периода юли-септември коригираната EBITDA на италианската компания е отбелязала ръст от 12% на годишна база, достигайки 753 милиона евро. Този резултат надмина прогнозите на пазарните анализатори, анкетирани от Ройтерс, които очакваха средно 739 милиона евро. Приходите за тримесечието също са преминали предварителните прогнози.

Финансовият тласък е подпомогнат от реализацията на ексклузивния суперавтомобил F80, чиято пазарна цена стартира от 3,6 милиона евро. Увеличеният дял на подобни скъпи модели е компенсирал лекия спад в общия обем на продажбите. За отчетните три месеца Ferrari е доставила общо 3368 автомобила по света, което е с 33 бройки по-малко в сравнение със същия период на предходната година.

След първоначалното леко понижение при отварянето на пазара, акциите на Ferrari на фондовата борса в Милано бързо излязоха на зелено веднага след публикуването на отчета.