Спартак Варна се разделя с отстранените футболисти

Президентът на Спартак Варна - Алекс Илиев, разкри, че клубът ще се раздели със защитника Ангел Грънчов и нападателя Цветелин Чунчуков. По-рано днес "соколите" информираха, че двамата са извадени от първия отбор.

"Няма да изпадам в детайли, защото това е вътрешно клубна информация. Реално съм се съобразил с обратната връзка от спортно-техническия щаб и от спортния директор. Не е просто решение, не е леко решение за мен, дори донякъде емоционално решение, защото с тези хора аз лично самичък миналата година се борих да оцелея в групата, както се казва, на живот и смърт беше за нашия клуб това оцеляване. Във футбола, в бизнеса, тези отношения трябва да остават настрана и щом имам такава събрана информация и обратна връзка, колективно взехме това решение и се надяваме то най-малкото, което е, да даде пример на останалите в отбора, че в Спартак Варна няма имена. Даже от председателя го заявявам лично и публично до последния човек, до домакина, до чистачката и до перачката, както се казва. Всички сме по-малки от името и от емблемата на клуба", каза Илиев пред dsport.

"Предполагам, че като футболисти с опит е абсолютно нормално може би те да имат ответна реакция, която ще доведе до разтрогване. Надявам се по взаимно съгласие и да не изпадаме в някакви сложности. Това е още прясно. Не сме говорили индивидуално след срещата. Давам им време днес, предполагам, че утре ще се свържем да видим тяхната реакция каква ще бъде", добави Алекс Илиев.