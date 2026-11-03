ЕСО инвестира над 182 млн. евро в модернизация на електропреносната мрежа през 2026 г.

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) е инвестирал над 182 млн. евро през 2026 г. в обновяване на електропреносната мрежа и присъединяване на нови обекти. Основната цел на дейностите е да се гарантира надеждната работа на съоръженията през есенно-зимния период, съобщиха от дружеството.

През годината са завършени изграждането и реконструкцията на над 120 километра електропроводни линии. Обновени са въздушни електропроводи в Софийска област и в районите на Пловдив, Бургас, Шумен и Горна Оряховица. Според ЕСО това ще повиши сигурността на електроенергийната система и ще увеличи преносните възможности на мрежата.

По близо 60 километра електропроводи старите мълниезащитни въжета са заменени с нови, оборудвани с вградени оптични влакна. Почистени са и просеки по въздушни линии с обща площ от близо 11 000 декара.

Реконструирани и въведени в експлоатация са и открити разпределителни уредби с напрежение 110 киловолта в подстанции 110/20 киловолта. Те се намират в областите София, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Хасково, Плевен, Разград, Търговище и Велико Търново.

От ЕСО посочват, че модернизацията повишава сигурността на електропреносната мрежа, а цифровизацията на подстанциите позволява по-бърза реакция при аварии, предизвикани от неблагоприятни метеорологични условия.

За аварийно-възстановителни дейности и работа в труднодостъпни терени е осигурена специализирана техника. Мобилните екипи са оборудвани с необходимите комуникационни средства, инструменти и облекло за работа при зимни условия.