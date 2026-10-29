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Разширяват синята зона и въвеждат нови правила за електрическите тротинетки в Ямбол

Разширяват синята зона и въвеждат нови правила за електрическите тротинетки в Ямбол
Pixabay

Средствата, постъпили от зоната, ще бъдат връщани отново в обхвата ѝ за благоустрояване

Разширяването на обхвата на зоната за платено паркиране в Ямбол е част от новите правила, регламентирани с Наредба за организация на движението, приета от Общинския съвет.

Въвеждат се и нови изисквания за придвижване с електрически тротинетки и регистрирането им в местната администрация, предава БТА.

Новите граници на синята зона са в обхвата, който беше в сила до юли т.г., когато Върховният административен съд (ВАС) излезе с решение за отмяна на предишното разширяване. Мотивите на съда бяха, че не са спазени изискванията за обществено обсъждане и аргументиране на предложението. Като друг съществен пропуск беше изтъкнато липсата на графична част. Изброяване на улици и брой паркоместа без карта или схема, на която да са обозначени конкретните места за паркиране, пречи да се провери дали те са определени при спазване на специалните правила, пишеше в мотивите към решението.

Изпълнихме указанията на съда. Въвеждаме отново синята зона, за да има повече ред, както за хората, които живеят в района, така и за онези, които посещават различни административни сгради, каза по време на сесията кметът на Ямбол Валентин Ревански.

Средствата, постъпили от зоната, ще бъдат връщани отново в обхвата ѝ за благоустрояване, допълни той.

 

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