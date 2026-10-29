Новини
Търси
Подкаст
Свят

ЕК призова за използване на 21,3 млрд. евро за отбрана и Украйна

ЕК призова за използване на 21,3 млрд. евро за отбрана и Украйна
Снимка: БТА

Брюксел настоява средствата да бъдат насочени към противовъздушна отбрана, дронове, боеприпаси и ракети, а Киев да бъде включен в съвместните европейски обществени поръчки

Европейската комисия призова държавите членки на Европейския съюз да използват оставащите неизразходвани 21,3 млрд. евро по програмата за превъоръжаване, за да укрепят собствените си отбранителни способности и да подпомогнат Украйна.

Комисията ще уведоми страните какъв финансов ресурс може да получи всяка от тях въз основа на представените планове. Информацията ще бъде предоставена в срок до две седмици след приемането на всички заявления.

ЕК настоява Украйна да бъде включена в съвместните европейски обществени поръчки в отбранителния сектор. Според институцията приоритетно финансиране трябва да получат системите за противовъздушна и противоракетна отбрана, безпилотните летателни апарати, боеприпасите и ракетите.

През миналата година ЕС определи бюджет от 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в отбраната. По данни на Комисията някои държави са заявили по-малки суми от първоначално предвидените.

До момента са одобрени споразумения за заеми с всичките 19 държави членки, решили да се включат в програмата. За 16 от тях Европейската комисия вече е сключила необходимите договорености.

Близо 13,5 млрд. евро са изплатени на 11 държави, които са поискали предварително финансиране, се посочва в съобщението на Комисията.

Още по темата

Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

Русия порази кораб край Одеса, доставящ товари за въоръжените сили на Украйна

Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море

Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море

Пожар избухна пред дома на собственик на компания, доставяща оръжия за Украйна

Пожар избухна пред дома на собственик на компания, доставяща оръжия за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Макрон обвини крайната десница в подклаждане на „атмосфера на расизъм“

Макрон обвини крайната десница в подклаждане на „атмосфера на расизъм“

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Руски дрон удари пътнически влак в Днепър, има загинали и ранени

Руски дрон удари пътнически влак в Днепър, има загинали и ранени

Литва обвини в тероризъм двама мъже, задържани по искане на България

Литва обвини в тероризъм двама мъже, задържани по искане на България

Германия предупреди Китай за опасността от свят без правила

Германия предупреди Китай за опасността от свят без правила

Водещи

Макрон обвини крайната десница в подклаждане на „атмосфера на расизъм“

Макрон обвини крайната десница в подклаждане на „атмосфера на расизъм“

  • Преди 1 минута
Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

Нови екорегулации на ЕС променят козметичния пазар

  • Преди 12 минути
Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

Хендрик Бонман: Всичко с Байерн беше уточнено, но не се получи

  • Преди 14 минути
Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

Шефът на френския футбол защити Мбапе след скандала с Китай

  • Преди 17 минути
Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

Вучич обвини победителите на изборите в Сърбия в "революционен терор" срещу медиите

  • Преди 19 минути
ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

ЕЦБ остави основните си лихви без промяна, очаква се ново повишение през декември

  • Преди 22 минути
Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

Срещу 600 евро: Италианците ще могат да избират номера на автомобила си

  • Преди 23 минути
ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

ВАС: Адвокатите не се нуждаят от нотариално заверено пълномощно за удостоверения от регистъра на населението

  • Преди 37 минути
Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

Дешан е фаворит за завръщане в Ювентус при раздяла със Спалети

  • Преди 39 минути
Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

Муцунски: Северна Македония води диалог с България и ЕС за евроинтеграцията

  • Преди 39 минути
Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

Веласкес: Не може да си мислим, че сме Реал Мадрид

  • Преди 46 минути
Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Служителят на НСО, обвинен за нападението над Соня Колтуклиева, е с „подписка“

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

Министър Шишков: Нова платформа ще показва задръстванията, ремонтите и пътната обстановка в реално време

  • Преди 53 минути
Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

Двама загинали при срутване на един от „приказните комини“ в Кападокия

  • Преди 53 минути
Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

Къде е днес актьорът, изиграл Джейк в "Двама мъже и половина"

  • Преди 54 минути