ЕК призова за използване на 21,3 млрд. евро за отбрана и Украйна

Европейската комисия призова държавите членки на Европейския съюз да използват оставащите неизразходвани 21,3 млрд. евро по програмата за превъоръжаване, за да укрепят собствените си отбранителни способности и да подпомогнат Украйна.

Комисията ще уведоми страните какъв финансов ресурс може да получи всяка от тях въз основа на представените планове. Информацията ще бъде предоставена в срок до две седмици след приемането на всички заявления.

ЕК настоява Украйна да бъде включена в съвместните европейски обществени поръчки в отбранителния сектор. Според институцията приоритетно финансиране трябва да получат системите за противовъздушна и противоракетна отбрана, безпилотните летателни апарати, боеприпасите и ракетите.

През миналата година ЕС определи бюджет от 150 млрд. евро за съвместни обществени поръчки в отбраната. По данни на Комисията някои държави са заявили по-малки суми от първоначално предвидените.

До момента са одобрени споразумения за заеми с всичките 19 държави членки, решили да се включат в програмата. За 16 от тях Европейската комисия вече е сключила необходимите договорености.

Близо 13,5 млрд. евро са изплатени на 11 държави, които са поискали предварително финансиране, се посочва в съобщението на Комисията.