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Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море

Турция плаши Русия и Украйна със съд заради атаките в Черно море
БТА

Страната неколкократно е призовавала двете воюващи страни да спрат офанзивите в Черно море, където вече пострадаха и плавателни съдове под турски флаг или собственост

Турският министър на отбраната Яшар Гюлер отправи предупреждение към Русия и Украйна в сряда да преустановят атаките срещу търговски кораби в Черно море, предава Ройтерс. В най-директната си намеса по темата до момента Анкара обяви, че си запазва правото да предприеме правни действия срещу подобни удари.

Като член на НАТО, Турция поддържа добри отношения както с Москва, така и с Киев от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Страната неколкократно е призовавала двете воюващи страни да спрат офанзивите в Черно море, където вече пострадаха и плавателни съдове под турски флаг или собственост. Сега Анкара очаква отговори на свое предложение, изпратено до Русия и Украйна, което цели да прекрати засилващите се нападения и да гарантира безопасния превоз на зърно от региона.

Гюлер говори в София, където се проведе тристранна среща за сигурността с министрите на отбраната и висшия военен състав на черноморските държави Турция, Румъния и България. Той отбеляза, че цивилните кораби в акваторията са сериозно засегнати от удари с дронове, блуждаещи мини и ракетни обстрели по време на конфликта.

„Следим с безпокойство интензивните атаки срещу търговски кораби в Черно море и призоваваме страните да действат разумно и в съответствие с принципа за безопасно корабоплаване в открити води“, заяви Гюлер.

„Запазваме си всички законови права по отношение на атаките срещу кораби под турски флаг или турска собственост и следим събитията много отблизо. Непрекъснато изпращаме необходимите предупреждения и към двете страни, за да се държи гражданското корабоплаване извън зоната на конфликта и незабавно да спрат ударите по цивилни съдове“, подчерта турският военен министър.

Украйна засили атаките си срещу кораби и инфраструктура, обслужващи руския износ на петрол и зърно от юли насам, след като Русия увеличи ракетните си удари и нападенията с дронове срещу основните украински зърнени хъбове в Одеса, Черноморск и Южни.

В края на септември турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви на украинския си колега Володимир Зеленски, че атаките от страна на Русия и Украйна срещу търговски кораби в Черно море са необясними и трябва да се предприемат спешни стъпки за спирането им.

По време на разговорите в София Гюлер добави още, че Турция, Румъния и България, които съвместно провеждат противоминна операция в Черно море, са се обединили около мнението, че е изключително важно да се концентрират усилия и върху защитата на критичната подводна инфраструктура.

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