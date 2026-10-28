Доживотен затвор без замяна за двама мъже за двойно убийство в София

Софийският градски съд осъди на доживотен затвор без право на замяна двама мъже за жестокото убийство на 85-годишна жена и 60-годишен мъж в столичния квартал "Банишора". Престъплението е извършено през октомври 2022 г., съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Според обвинението на 10 октомври 2022 г. двамата са извършили грабеж в жилището на жертвите. Единият от тях, с инициали Б. Р., е проникнал в апартамента, докато съучастникът му Н. С. е наблюдавал отвън и му е съдействал при бягството и изнасянето на откраднатите вещи.

Двамата обитатели на жилището са убити с множество удари. Според прокуратурата убийството на възрастната жена е извършено по особено мъчителен начин, тъй като тя е била в съзнание при нанасянето на тежките наранявания.

Стойността на откраднатото е едва 1086 лева, или около 555 евро.

След престъплението Б. Р. е подпалил апартамента на три места - в хола, кухнята и спалнята. Пламъците са засегнали и дограмата на жилището на горния етаж, като са създали опасност за останалите обитатели на сградата.

Първоначално разследването е започнало за палеж, но впоследствие е установено, че двамата души в жилището са били убити.

Единият от подсъдимите е бил осъждан и преди. Той е освободен от затвора през декември 2021 г., по-малко от година преди двойното убийство.

Двамата са задържани по време на разследването и оттогава се намират в ареста.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.