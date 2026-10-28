Спартак Варна с най-голяма глоба след кръга в Първа лига
ДК обяви всички санкции
Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите след 12-ия кръг в Първа лига. С най-сериозна санкция е Спартак Варна - 3335 евро. ЦСКА е глобен с 1705 евро.
Ето всички глоби и наказания:
Дисциплинарна комисия
Решения - 28.10.2026 г.
|
|
12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/
|
|
|
С предупреждения –
|
33 състезатели
|
|
|
Със спиране от състезателни права
|
ССП
|
евро
|
Ивайло Ивайлов Иванов
|
ПФК „Локомотив“ Пловдив
|
1
|
160
|
Емил Светославов Стоев
|
ПФК „Славия“ София
|
1
|
150
|
Идрис Бунаас
|
ПФК „Черно море“ Варна
|
1
|
180
|
Педро Тавареш Ферейра
|
ПФК „Септември“ София
|
1
|
150
|
Галин Стефанов Иванов
|
ПФК „Септември“ София
|
3
|
160
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2560 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1030 евро.
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За хвърлени димка на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.