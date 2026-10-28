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Спартак Варна с най-голяма глоба след кръга в Първа лига

Спартак Варна с най-голяма глоба след кръга в Първа лига
Facebook/ FC Spartak Varna

ДК обяви всички санкции

Дисциплинарната комисия към БФС обяви глобите след 12-ия кръг в Първа лига. С най-сериозна санкция е Спартак Варна - 3335 евро. ЦСКА е глобен с 1705 евро. 

Ето всички глоби и наказания: 

Дисциплинарна комисия

Решения  -  28.10.2026 г.

 

12-ти кръг ППФЛ /efbet Лига/

 

 

С предупреждения –

33 състезатели

 

 

 

Със спиране от състезателни права

ССП

евро

Ивайло Ивайлов Иванов

ПФК „Локомотив“ Пловдив

1

160

Емил Светославов Стоев

ПФК „Славия“ София

1

150

Идрис Бунаас

ПФК „Черно море“ Варна

1

180

Педро Тавареш Ферейра

ПФК „Септември“ София

1

150

Галин Стефанов Иванов

ПФК „Септември“ София

3

160

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлени димка на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "Черно море" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 520 евро.

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