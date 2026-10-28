Арсенал обжалва червения картон на Макс Дауман преди дербито с Ливърпул

Арсенал ще обжалва червения картон на Макс Дауман, получен при изненадващото отпадане от Флийтууд Таун в четвъртия кръг на турнира за Купата на лигата, съобщават английски медии.

16-годишният футболист беше изгонен в края на редовното време след реакция срещу падналия на терена Харисън Нийл. Инцидентът последва тежко влизане на полузащитника на Флийтууд срещу младока.

Двубоят завърши 1:1, а четвъртодивизионният отбор отстрани „артилеристите“ след изпълнение на дузпи. Към момента Дауман е заплашен от наказание за три срещи във вътрешните турнири.

Арсенал трябва да подаде необходимите документи до Футболната асоциация до 13:00 часа в четвъртък по британско време. От клуба се надяват решението да бъде взето преди гостуването на Ливърпул във Висшата лига в неделя.

Ако жалбата не бъде уважена, Дауман ще пропусне мачовете срещу Ливърпул, Хъл Сити и Нюкасъл. Наказанието няма да важи за Шампионската лига, така че той ще може да играе срещу Славия Прага на 4 ноември.

Възможното отсъствие на младока създава допълнителни проблеми пред мениджъра Микел Артета, който не може да разчита на контузените Букайо Сака, Христос Цолис и Нони Мадуеке.