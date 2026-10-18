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Нойер остава под въпрос за сблъсъка на Байерн с Арсенал в Шампионската лига

Нойер остава под въпрос за сблъсъка на Байерн с Арсенал в Шампионската лига
Снимка: AP/БТА

Капитанът на баварците пропусна последните два мача заради проблем със стъпалото, а Джамал Мусиала също вероятно няма да бъде на разположение за двубоя в сряда

Вратарят на Байерн Мюнхен Мануел Нойер остава под въпрос до последно за гостуването на Арсенал в Шампионската лига, съобщи спортният директор на германския клуб Макс Еберл. 40-годишният страж пропусна равенството срещу Викинг и победата над РБ Лайпциг в Бундеслигата заради проблем със стъпалото.

"Проблемът не е сериозен. Просто течност в стъпалото, нищо драматично. За днес (мача с Лайпциг в събота) не бе достатъчно добре, но ще видим какво ще бъде положението в сряда", каза Еберл, цитиран от агенция ДПА.

Йонас Урбих застана под рамката в двата мача и се очертава като основната алтернатива на Нойер за срещата с английския шампион Арсенал.

"Всички са готови за игра. Надявам се Ману да се завърне бързо, разбира се. Ако обаче имат нужда от мен", аз съм тук", заяви Урбих.

Байерн със сигурност няма да може да разчита на наказания Майкъл Олисе. Междувременно Джамал Мусиала продължава възстановяването си от мускулна травма и вероятно също ще пропусне двубоя.

"Не мисля, че ще успее да играе срещу Арсенал. Той се завръща постепенно и вярвам, че ще го видим отново на терена през октомври", каза Еберл.

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